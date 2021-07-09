因應疫情「微解封」 台灣、金門航線13日將陸續增班

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起防疫三級警戒將「微解封」，金門縣政府今天表示，已同步進行台金航線班機調整，在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求以及減少跨區移動前提下，已函文建議交通部民用航空局協調航空公司，提供台灣北中南飛金門每日例行班次。

金門縣觀光處長丁健剛表示，自7月13日起將調整提供台北─金門、高雄─金門班次。調整後為星期一至四、星期六，北、中、南往返金門分別為2、1、2架次；星期五、星期日，北、中、南往返金門分別為3、1、2架次，並視疫情變化滾動式調整。

另為因應三級警戒延長，經評估緊急專機仍有執行必要，將依原執行方式辦理至7月26日止。但配合民航局政策，7月14日起緊急專機將從現行星期一、三、五，調整為星期一、三、六執行。若鄉親有緊急就醫、奔喪等急難情況需要搭乘，可撥打金門縣政府1999專線(外縣市及手機請撥0800-318823)，將有專人服務。緊急專機往返台北金門，乘客都需在台北端接受新冠肺炎篩檢。

金門縣政府協調民航局及航空公司自6月30日至7月12日，每星期一、三、五加開緊急專機，統計至7月8日，已執行台北—金門往返共計5架次，其中1999專線協助計278人次，機場協助候補計90人次，共計368人次，協助不少鄉親解燃眉之急。