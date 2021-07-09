桃園餐廳夜市禁內用 鄭文燦提3條件才開放

中央疫情指揮中心公布三級警戒鬆綁，開放餐廳內用，但桃園市長鄭文燦罕見「逆時中」，堅持全市餐廳夜市限外帶，今天下午也在桃園疫情說明會說出原因，並指開放內用時機必須滿足3個條件。

鄭文燦表示，疫情還沒有結束，以桃園為例，國軍桃園總醫院清零計畫還在進行，華儲感染事件也還在處理，目前無法排除社區感染風險，有必要做適當的管制；他也重申上午防疫會議「北北基桃標準一致」的看法，並指這個政策市開放內用的條件之一。

鄭文燦指開放內用的條件有3，分別是「北北基桃標準一致」、「群聚事件結束」和「社區風險降低」。他表示，北北基桃是同一生活圈，民眾往來互動密切，因此用餐規定也應該一致。

另外，桃園及雙北都有群聚感染事件，雖然都在可控的範圍內，但以過去經驗來看，事件落幕才算真正安全。前兩個條件滿足再加上社區風險降低，才有辦法開放內用，而且內用也要符合中央規範。