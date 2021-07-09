美商達爾助台灣抗疫 捐600萬元醫療儀器

國際半導體大廠美商達爾公司(Diodes Incorporated)今天宣布捐贈新台幣600萬元醫療儀器予國泰綜合醫院醫學中心，共同支援台灣對抗COVID-19疫情，為第一線醫護人員提供援助。

面對台灣自5月中旬起的COVID-19本土疫情，全國升級至第3級防疫警戒，鑒於雙北是疫情高風險地區，達爾公司捐贈國泰綜合醫院加護型呼吸器12台，以及購置1台非侵入性血流動力學監視器。

國泰綜合醫院表示，這是一台可協助醫療人員進行遠端監視COVID-19重症病患，協助醫院能有效調度人力，為醫院目前需要的醫療儀器。

達爾公司表示，在第一時間知悉此非侵入性血流動力學監視器，可即時監控並評估COVID-19重症病人的循環及心臟功能，並有助於醫師快速進行診斷、處置，提升治療品質，集團總裁盧克修立即指示，全力支援國泰綜合醫院購入這台近百萬元的醫療器材，以提供COVID-19確診者最妥適醫療，也為醫院日後進行醫學研究盡一分心力。