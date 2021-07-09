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他怕保健食品受潮分享保存妙招 網友傻眼：這樣更容易壞

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人為求身體健康，除了注意飲食習慣，也會購買保健品服用。示意圖/Ingimage
許多人為求身體健康，除了注意飲食習慣，也會購買保健品服用。示意圖/Ingimage

許多人為求身體健康、保養自己，除了注意飲食均衡及運動之外，也會購買保健食品服用，多一層營養保障。然而近日有一名網友購買保健品，但因害怕藥品受潮變質，因此開心貼出預防妙方，豈料貼文一出，竟讓眾人傻眼。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己因怕買來的保健品受潮，遂將它們一顆顆拿出分裝在小袋子中，從照片中可以看到保健食品的罐子旁，散落一袋袋裝滿保健食品的夾鏈袋，而他也發現保健品的數量比原先規定的「多了7顆」，開心直呼「竟然多給我7顆」。

貼文一出反倒引起眾人傻眼，紛紛留言表示「分裝過程已受潮」、「罐子裡不都有防潮劑嗎？」、「怕潮濕所以全部用手摸一次分裝……」、「分裝才會潮濕」。也有網友給出建議，「買防潮箱」、「準備小罐，把一週的量到出，避免一直開關，就可以防受潮」、「其實夾鏈袋本體還是有很多毛細孔，這樣反而更容易受潮，建議放在防潮盒或是防潮箱裡。不然你就用原本的罐子，然後去買乾燥劑定時更換」。

不少網友表示保健食品如果存放在乾燥、陰涼、避光處，就可以避免受潮，除非有些特別標示需要其他的保存方式，才應照指示保存。同時取用時應先倒在瓶蓋上，再用乾淨的手拿取適合的量，避免手上的細菌沾染到罐中的藥品，造成汙染。

網友開心分享藥品防潮妙方，卻引起眾人傻眼。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友開心分享藥品防潮妙方，卻引起眾人傻眼。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

保健食品 臉書

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