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微解封搶房去 武陵、福壽山農場7、8月假日全滿

中央社 / 台中9日電
台中市武陵農場昨天下午立即湧入大批訂房電話，工作人員電話接到手軟。圖／武陵農場提供
台中市武陵農場昨天下午立即湧入大批訂房電話，工作人員電話接到手軟。圖／武陵農場提供

全台7月13日起微解封武陵農場、福壽山農場昨天湧入訂房電話，今天統計微解封可開放的房間數，7、8月的假日全滿。麗寶樂園渡假區推出線上預約系統，減少接觸機會。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但仍有部分感染事件發生，中央流行疫情指揮中心宣布，延長全國疫情警戒第3級至7月26日止，7月13日起部分場所「微解封」。

武陵農場昨天湧入近百通詢問訂房的電話，網路訂房也湧入超過80筆訂單。武陵農場副場長胡發韜指出，依據微解封規定，場區房間116間僅開放4成約46間，根據訂單的先後順序成立，多出部分將協調顧客是否改期或免費退訂金，目前7、8月的週六、日全滿，週一至週五仍有些許房間數。露營區仍有空間可訂位。

福壽山副場長王仁助表示，7月13日至31日的訂房率已達65%，週六居多更高達8成，若高於本場管制，將協調訂房改期。8月份的訂房率也達65%，週六則高達9成，以微解封規定7、8月的房間數全滿，將遵照中央疫情指揮中心政策指引，滾動修正。

麗寶樂園渡假區在全渡假區內設置多個國家級智慧防疫門，一踏入防疫門即開啟AI人臉追蹤，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，遊客進入渡假區場域前都能完整消毒。

麗寶樂園渡假區7月13至31日開放賽車場800人、探索世界1800人，另外自主規劃零接觸入園預約系統，麗寶樂園渡假區指出，遊客必須先預約來園日期，可線上購票並掃描QR Code入園，不需與人員接觸或排隊購票。

訂房 武陵農場 微解封

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