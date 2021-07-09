限時3天！7-11「微解封新生活」CITY系列飲品第2杯半價

因應中央疫情指揮中心宣布「三級延長、適度鬆綁」指引，微解封新生活啟動，7-ELEVEN自7月13日起率先推出限時3天的「微解封新生活」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選第2杯半價優惠；7月16日至7月18日使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折、部分商品95折。

7-ELEVEN確保門市與消費者健康安全為優先考量，門市持續遵守配戴口罩、實聯制、保持1.5公尺安全社交距離、加強清消等防疫做法，並自主引進無接觸體溫量測儀，目前已有近3,000家門市導入，後續將於全部門市實施。

為了讓民眾適時放鬆、提振精神，7-ELEVEN自7月13日至7月15日限時3天推出「微解封新生活」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選第2杯半價優惠，以CITY CAFE中杯美式咖啡為例，一杯只要26元就能帶走。