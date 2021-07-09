快訊

三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

PLG／簡浩帶槍投靠 夢想家小球部隊火力再升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時3天！7-11「微解封新生活」CITY系列飲品第2杯半價

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出「微解封新生活」活動，7月13日至7月15日限時3天CITY系列全品項第2杯半價優惠 。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「微解封新生活」活動，7月13日至7月15日限時3天CITY系列全品項第2杯半價優惠 。圖／7-ELEVEN提供

因應中央疫情指揮中心宣布「三級延長、適度鬆綁」指引，微解封新生活啟動，7-ELEVEN自7月13日起率先推出限時3天的「微解封新生活」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選第2杯半價優惠；7月16日至7月18日使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折、部分商品95折。

7-ELEVEN確保門市與消費者健康安全為優先考量，門市持續遵守配戴口罩、實聯制、保持1.5公尺安全社交距離、加強清消等防疫做法，並自主引進無接觸體溫量測儀，目前已有近3,000家門市導入，後續將於全部門市實施。

為了讓民眾適時放鬆、提振精神，7-ELEVEN自7月13日至7月15日限時3天推出「微解封新生活」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選第2杯半價優惠，以CITY CAFE中杯美式咖啡為例，一杯只要26元就能帶走。

持續鼓勵民眾持續使用非現金支付的低接觸消費，7月16日至7月18日限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折，全店上千款商品不需出示任何憑證，到店直接消費滿額就可享優惠。

7月16日至7月18日限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。圖／7-ELEVEN提供
7月16日至7月18日限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「微解封新生活」活動，7月13日至7月15日限時3天CITY系列全品項第2杯半價優惠，美式咖啡最低26元起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「微解封新生活」活動，7月13日至7月15日限時3天CITY系列全品項第2杯半價優惠，美式咖啡最低26元起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月13日至7月15日推出限時3天的「微解封新生活」活動，CITY系列全品項任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月13日至7月15日推出限時3天的「微解封新生活」活動，CITY系列全品項任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月13日至7月15日推出限時3天的「微解封新生活」活動，CITY系列全品項任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月13日至7月15日推出限時3天的「微解封新生活」活動，CITY系列全品項任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供

一卡通 微解封 悠遊卡

延伸閱讀

與中央不同調 雲林國民運動中心暫不解封

微解封悶壞可上山吸口好空氣 劍湖山世界13日開園

微解封 澄清湖風景區有條件開放

影／野柳地質、和平島公園限制人數微解封 戲水沙灘再等等

相關新聞

科技防疫進化 桃機引進扶手自動殺菌機、感應門鎖

國際疫情持續嚴峻，為防範接觸感染，桃園機場公司近日引進電坡道紫外線殺菌機，以自動化設備防堵疫情擴散，同時持續升級辦公區域...

限時3天！7-11「微解封新生活」CITY系列飲品第2杯半價

因應中央疫情指揮中心宣布「三級延長、適度鬆綁」指引，微解封新生活啟動，7-ELEVEN自7月13日起率先推出限時3天的「...

疫情結束後，你最想做什麼？

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「疫情過後」相關話題，整理出網友熱議的五件「最想做的事」，以及五大熱議縣市網路聲量狀況。

影／野柳地質、和平島公園限制人數微解封 戲水沙灘再等等

中央流行疾病指揮中心昨天公布三級警戒再延長持續至7月26日，有條件開放國家風景區部分區域，屬非封閉型景點的戶外空間，每位...

環保署推新制 盼順暢產業空污削減量差額交易

環保署今天公告修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，增訂調整展延核發比例等機制，促進實際削減...

公館紅棗上市 農會推免下車、自己曬紅棗優惠行銷方案

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，縣府及公館鄉農會上午透過網路直播宣傳，今年產量估計比去年增加5成，但面臨疫情的挑戰，農會特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。