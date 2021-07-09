公館紅棗上市 農會推免下車、自己曬紅棗優惠行銷方案
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，縣府及公館鄉農會上午透過網路直播宣傳，今年產量估計比去年增加5成，但面臨疫情的挑戰，農會特別推出「得來速取貨」、「30斤自己曬紅棗」等全新行銷方案，提供各地消費者便捷、安全的服務。
苗栗縣政府指出，公館鄉是全台唯一紅棗專區，栽培面積有 80多公頃，今年紅棗撐過歷年來最嚴峻的乾旱，但目前疫情衝擊尚未解除，因此和農會共同透過網路推廣，邀請縣長徐耀昌、公館鄉長曾美露及農會幹部在果園直播，告訴大家公館鄉「紅棗紅了」，希望鄉親踴躍選購，吃得安心、買得放心。
公館鄉農會總幹事古雪雲表示，大暑是紅棗最適合吃的時節，農會挑選最優質果品，嚴格把關食品安全，農藥零檢出，今年紅棗產量因1月有10度以下低溫，對開花很有幫助，5月前遭逢乾旱，幸好未對紅棗造成衝擊，6月初的大雨更是一場及時雨，對紅棗生長幫助大，今年紅棗盛產，產量達720公噸，比去年多5成，產季可持續到8月中。
徐耀昌強調，公館石墻地理環境得天獨厚，在縣府協助與公館鄉農會輔導把關下，生產最佳品質的紅棗，無毒有機紅棗種植面積達80公頃以上，紅棗果粒色澤漂亮，不管鮮果品嘗或加工曬成乾果食材都適宜，生津解渴、養顏美容。
公館農會紅棗產期因疫情改線上銷售，目前預購數量已達5000多台斤，農會也祭出多項優惠與全新行銷方式，方便民眾購買。古雪雲表示，紅棗4盒、8盒、20盒提供網路（公館鄉農會https://www.kkfa.org/）與電話（037-233908、037-559025）訂購，並在農會門市、好客坊2處提供得來速「免下車」取貨服務，另外因應疫情大家宅在家，特別推出30台斤大包裝，免運費送達並以批發價每斤140元銷售，家長可帶小朋友體驗曬紅棗樂趣，陽光充足一天翻動1到2次，自製紅棗乾曝曬7天即可，成為最佳食農教育。
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