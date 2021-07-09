快訊

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

安穩僱用計畫2.0版擴大適用 雇主和勞工最高領3萬和2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公館紅棗上市 農會推免下車、自己曬紅棗優惠行銷方案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（左三）等人上午在紅棗果園行銷在地紅棗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左三）等人上午在紅棗果園行銷在地紅棗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，縣府及公館鄉農會上午透過網路直播宣傳，今年產量估計比去年增加5成，但面臨疫情的挑戰，農會特別推出「得來速取貨」、「30斤自己曬紅棗」等全新行銷方案，提供各地消費者便捷、安全的服務。

苗栗縣政府指出，公館鄉是全台唯一紅棗專區，栽培面積有 80多公頃，今年紅棗撐過歷年來最嚴峻的乾旱，但目前疫情衝擊尚未解除，因此和農會共同透過網路推廣，邀請縣長徐耀昌、公館鄉長曾美露及農會幹部在果園直播，告訴大家公館鄉「紅棗紅了」，希望鄉親踴躍選購，吃得安心、買得放心。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，大暑是紅棗最適合吃的時節，農會挑選最優質果品，嚴格把關食品安全，農藥零檢出，今年紅棗產量因1月有10度以下低溫，對開花很有幫助，5月前遭逢乾旱，幸好未對紅棗造成衝擊，6月初的大雨更是一場及時雨，對紅棗生長幫助大，今年紅棗盛產，產量達720公噸，比去年多5成，產季可持續到8月中。

徐耀昌強調，公館石墻地理環境得天獨厚，在縣府協助與公館鄉農會輔導把關下，生產最佳品質的紅棗，無毒有機紅棗種植面積達80公頃以上，紅棗果粒色澤漂亮，不管鮮果品嘗或加工曬成乾果食材都適宜，生津解渴、養顏美容。

公館農會紅棗產期因疫情改線上銷售，目前預購數量已達5000多台斤，農會也祭出多項優惠與全新行銷方式，方便民眾購買。古雪雲表示，紅棗4盒、8盒、20盒提供網路（公館鄉農會https://www.kkfa.org/）與電話（037-233908、037-559025）訂購，並在農會門市、好客坊2處提供得來速「免下車」取貨服務，另外因應疫情大家宅在家，特別推出30台斤大包裝，免運費送達並以批發價每斤140元銷售，家長可帶小朋友體驗曬紅棗樂趣，陽光充足一天翻動1到2次，自製紅棗乾曝曬7天即可，成為最佳食農教育。

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期。圖／苗栗縣政府提供
公館鄉農會今年特別推出30台斤大包裝，免運費送達，並以批發價每台斤140元銷售，家長可帶著小朋友體驗曬紅棗樂趣。圖／苗栗縣政府提供
公館鄉農會今年特別推出30台斤大包裝，免運費送達，並以批發價每台斤140元銷售，家長可帶著小朋友體驗曬紅棗樂趣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期。圖／苗栗縣政府提供
縣府及公館鄉農會上午透過農會臉書直播，共同行銷紅棗。圖／苗栗縣政府提供
縣府及公館鄉農會上午透過農會臉書直播，共同行銷紅棗。圖／苗栗縣政府提供

農會 疫情 網路直播

延伸閱讀

乾旱又梅雨高經濟果樹酪梨受害嚴重 嘉縣申請現金救助

中央宣布「微解封」 館長：跟紓困方案一樣搞的很混亂

台中市農會結盟大安農會 大安葱醬油美味新品上市

配合防疫每天收購稻穀下午6時打烊？ 彰化農民跳腳

相關新聞

科技防疫進化 桃機引進扶手自動殺菌機、感應門鎖

國際疫情持續嚴峻，為防範接觸感染，桃園機場公司近日引進電坡道紫外線殺菌機，以自動化設備防堵疫情擴散，同時持續升級辦公區域...

野柳地質、和平島公園限制人數微解封 戲水沙灘再等等

中央流行疾病指揮中心昨天公布三級警戒再延長持續至7月26日，有條件開放國家風景區部分區域，屬非封閉型景點的戶外空間，每位...

環保署推新制 盼順暢產業空污削減量差額交易

環保署今天公告修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，增訂調整展延核發比例等機制，促進實際削減...

公館紅棗上市 農會推免下車、自己曬紅棗優惠行銷方案

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，縣府及公館鄉農會上午透過網路直播宣傳，今年產量估計比去年增加5成，但面臨疫情的挑戰，農會特...

713微解封後 劍湖山世界要你安心暢遊

因新冠肺炎疫情進入第三級警戒以來，全民宅在家都悶壞了，7月13日起將有限度微解封，依中央疫情指揮中心相關規範指引下，民眾...

炎熱高溫來襲 高雄亮高溫燈號各區均溫皆在30度以上

全台各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局今天持續發出高溫資訊，全台16縣市亮起高溫燈號，有出現攝氏36度高溫機率。中午一時許，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。