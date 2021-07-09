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炎熱高溫來襲 高雄亮高溫燈號各區均溫皆在30度以上

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
全台各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局今天持續發出高溫資訊，全台16縣市亮起高溫燈號，有出現攝氏36度高溫機率。圖／取自中央氣象局
全台各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局今天持續發出高溫資訊，全台16縣市亮起高溫燈號，有出現攝氏36度高溫機率。圖／取自中央氣象局

全台各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局今天持續發出高溫資訊，全台16縣市亮起高溫燈號，有出現攝氏36度高溫機率。中午一時許，高雄各區均溫都在30度以上，最高溫為六龜區34度。

高雄氣象站發出高溫資訊，今天中午前後有連續出現36度高溫的機率，高雄市近山區或河谷為黃色燈號；據中央氣象局官網顯示，1時許最高溫為六龜區34度，各區均溫都在30度以上，此外，紫外線也達過量10級。

高雄氣象站表示，非必要應避免外出戶外活動、勞動及運動；注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

高雄氣象站提醒，應注意家中老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境，遠離高溫環。

據中央氣象局官網顯示，1時許，高雄最高溫為六龜區34度，各區均溫都在30度以上，此外，紫外線也達過量10級。圖／取自中央氣象局
據中央氣象局官網顯示，1時許，高雄最高溫為六龜區34度，各區均溫都在30度以上，此外，紫外線也達過量10級。圖／取自中央氣象局

高溫 氣象局 六龜

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