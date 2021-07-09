快訊

台中餐飲政策轉彎「禁內用」盧秀燕：人潮病毒會移動

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗局外人 獸醫師苦笑：等輪到時應該大家都能打了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
獸醫師在這波防疫中未被當作醫療從業人員，至今仍是疫苗局外人。圖為示意圖。本報資料照片
獸醫師在這波防疫中未被當作醫療從業人員，至今仍是疫苗局外人。圖為示意圖。本報資料照片

針對獸醫爭取列入疫苗施打順位中，各界反應不一，上個月就開始溝通爭取，但現階段未獲指揮中心同意；農委會則表示，持續爭取當中。

雲林縣農業處長吳芳明表示，之前的全國農業首長會議上，就已經提出基層一線獸醫接觸廣泛，應該比照醫療人員列為優先施打，農委會也將意見帶回研議，表示持續爭取當中；他說，去年疫情一開始時，防疫指引要求民眾不要接觸禽鳥、野生動物，但疫情之初口罩缺乏時，都忽略幾乎每天都會接觸動物的獸醫師，就連中醫師也不在分配範圍中；更別說現在疫苗排序順位，並未思考到獸醫師的需求。

中部某農業縣是防治所所長表示，現在只有極少數的一線獸醫，因為業務要接觸市場，透過指揮中心的市場專案才打到疫苗，一個所僅兩三位獸醫，但同業縣是第一線，需要大量接觸農民，畜牧場動物，只能暫時自我做好防護，他認為，這事情已經爭取很久，也未接到正面回應，「有時候也覺得滿不合理的」，他覺得爭取到的機會渺茫，即使現在疫苗數量越來越多，但可能獸醫師等到疫苗時，應該也差不多大家都可以施打了。

台大某不具名獸醫教授有不同看法，他表示，動物會被傳染而得新冠肺炎，但是否會透過動物而傳播新冠肺炎仍有待更多研究與討論，每個行業都有其困難之處，不僅只是獸醫師，會接觸更多弱勢族群的社工師，交通行業工作者也會接觸更多人，因此，現階段疫苗施打序位，仍有不少人比獸醫師風險更高。

獸醫師 疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

長輩疫苗打氣依舊旺 岡山、楠梓上午施打率將近八成

竹市68歲長者接種疫苗報到率創新高 下周開打65歲

徐若瑄打完第2劑疫苗頭昏 傳授新加坡解燒水果祕方

幼教人員打疫苗排除負責人、隨車老師 協會：半套防疫

相關新聞

科技防疫進化 桃機引進扶手自動殺菌機、感應門鎖

國際疫情持續嚴峻，為防範接觸感染，桃園機場公司近日引進電坡道紫外線殺菌機，以自動化設備防堵疫情擴散，同時持續升級辦公區域...

野柳地質、和平島公園限制人數微解封 戲水沙灘再等等

中央流行疾病指揮中心昨天公布三級警戒再延長持續至7月26日，有條件開放國家風景區部分區域，屬非封閉型景點的戶外空間，每位...

環保署推新制 盼順暢產業空污削減量差額交易

環保署今天公告修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，增訂調整展延核發比例等機制，促進實際削減...

公館紅棗上市 農會推免下車、自己曬紅棗優惠行銷方案

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產期，縣府及公館鄉農會上午透過網路直播宣傳，今年產量估計比去年增加5成，但面臨疫情的挑戰，農會特...

713微解封後 劍湖山世界要你安心暢遊

因新冠肺炎疫情進入第三級警戒以來，全民宅在家都悶壞了，7月13日起將有限度微解封，依中央疫情指揮中心相關規範指引下，民眾...

炎熱高溫來襲 高雄亮高溫燈號各區均溫皆在30度以上

全台各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局今天持續發出高溫資訊，全台16縣市亮起高溫燈號，有出現攝氏36度高溫機率。中午一時許，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。