疫苗局外人 獸醫師苦笑：等輪到時應該大家都能打了

針對獸醫爭取列入疫苗施打順位中，各界反應不一，上個月就開始溝通爭取，但現階段未獲指揮中心同意；農委會則表示，持續爭取當中。

雲林縣農業處長吳芳明表示，之前的全國農業首長會議上，就已經提出基層一線獸醫接觸廣泛，應該比照醫療人員列為優先施打，農委會也將意見帶回研議，表示持續爭取當中；他說，去年疫情一開始時，防疫指引要求民眾不要接觸禽鳥、野生動物，但疫情之初口罩缺乏時，都忽略幾乎每天都會接觸動物的獸醫師，就連中醫師也不在分配範圍中；更別說現在疫苗排序順位，並未思考到獸醫師的需求。

中部某農業縣是防治所所長表示，現在只有極少數的一線獸醫，因為業務要接觸市場，透過指揮中心的市場專案才打到疫苗，一個所僅兩三位獸醫，但同業縣是第一線，需要大量接觸農民，畜牧場動物，只能暫時自我做好防護，他認為，這事情已經爭取很久，也未接到正面回應，「有時候也覺得滿不合理的」，他覺得爭取到的機會渺茫，即使現在疫苗數量越來越多，但可能獸醫師等到疫苗時，應該也差不多大家都可以施打了。

台大某不具名獸醫教授有不同看法，他表示，動物會被傳染而得新冠肺炎，但是否會透過動物而傳播新冠肺炎仍有待更多研究與討論，每個行業都有其困難之處，不僅只是獸醫師，會接觸更多弱勢族群的社工師，交通行業工作者也會接觸更多人，因此，現階段疫苗施打序位，仍有不少人比獸醫師風險更高。