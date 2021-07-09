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屏東林管處開放部分森林場域 北大武檜谷山屋不開放

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東林區管理處提醒，7月13日開放的各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，林後四林平地森遊樂區遊客人數管制1000人，到達人數上限後將採一進一出。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處提醒，7月13日開放的各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，林後四林平地森遊樂區遊客人數管制1000人，到達人數上限後將採一進一出。記者劉星君／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長到7月26日，但部分場所有條件鬆綁。屏東林區管理處配合中央指引，7月13日起降載開放所管轄的墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區，13條自然步道及12條林道。

屏東林區管理處指出，各室內展示空間、雙流自然教育中心、北大武檜谷山屋及周邊營地，因不易維持足夠社交距離，暫不提供服務。另外十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域也屬暫停開放。

屏東林區管理處提醒，7月13日開放的各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，各場域人數降載為墾丁350人、雙流550人、藤枝500人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

入園遊客須全程帶口罩，避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，另外請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸的收付款方式入園。

各場域開放情形將視疫情滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網、自然保護區域進入申請系統與屏東林管處官網查詢。

屏東縣泰武鄉的北大武山檜谷山屋與周邊營地，仍不開放。圖／葉姓山友提供
屏東縣泰武鄉的北大武山檜谷山屋與周邊營地，仍不開放。圖／葉姓山友提供

屏東 社交距離 保護區

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