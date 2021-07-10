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上班族當心！久坐1小時折壽22分鐘 內心孤獨也傷身

聯合新聞網 / 綜合報導
久坐辦公都不動，其實對身體的負擔相當巨大。圖片來源／ingimage
久坐辦公都不動，其實對身體的負擔相當巨大。圖片來源／ingimage

三級警戒以來，每天在家坐著工作，是否有種比想像中還要累的感覺呢？日本最近就有精神科醫師，以腦科學、精神科的角度分析，表示長期久坐，對身體反而會造成相當大的負擔。

根據日本媒體「新R25」報導，日本精神科醫師樺澤紫苑（筆名，本名佐佐木信幸）認為，長期久坐會造成腦與全身的血流降低，造成大腦性能下降，因此最好中途起來動一動。澳洲雪梨大學的研究中，更指出連續坐著一個小時，會縮短22分鐘的平均壽命。

此外，長時間維持在差不多的姿勢使用電腦，會造成對肩膀跟脖子的負擔，讓疲勞感持續累積，才會讓人有種明明都是坐著，卻很累的感覺。建議可以上網或用其他方式，找尋讓肌肉放鬆的影片，每隔一段時間就活動一下。

睡眠也是一件很重要的事。人在睡覺時，會分泌讓疲勞恢復的荷爾蒙。但如果睡前兩小時內有進食，造成血糖上升，就會讓荷爾蒙分泌不順，影響疲勞恢復的效率，更因為睡眠時不會消耗熱量，容易造成肥胖症狀。而在有睡意時強忍著不立刻上床，也會造成真正要睡的時候無法深層入眠。

最後要注意的，就是心理上的健康。人類是需要群體的動物，在疫情封閉的時刻，聚會的場合少了很多。然而若是一直維持在感到孤獨的心理狀態，死亡率與部分重大疾病罹患率都高上幾倍，對健康造成的負擔，甚至和「一天吸了15根煙」差不多嚴重。其中關鍵不是說朋友眾多就好，而是本人是否意識到「孤獨」這回事，最好找出調適自我最好的策略，才能健康渡過每一天。

日本 久坐 孤獨 居家上班

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