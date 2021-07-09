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蘇花改工程與生態雙贏 特生中心調查已匯入16萬筆資料

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
蘇改處處長邵厚潔(右)對蘇花改工程計畫的勞苦功高榮退，特生中心主任楊嘉棟(左)致贈紀念品。圖／特生中心提供
蘇改處處長邵厚潔(右)對蘇花改工程計畫的勞苦功高榮退，特生中心主任楊嘉棟(左)致贈紀念品。圖／特生中心提供

特有生物研究保育中心與蘇花公路改善工程處因「台9線蘇花公路山區路段改善計畫施工中暨營運階段指標生物研究計畫（簡稱蘇花改計畫）」案合作迄今已逾十年，相關研究與保育成果相當豐碩，蘇花改也已於109年1月6日全線通車。

雙方近日於蘇改處舉行工作檢討會議，蘇改處處長邵厚潔7月12日榮退，感謝他長期協助推動計畫的付出與辛勞。

特生中心表示，台灣以往大型工程施作經常被垢病之處，在於對生態環境造成的嚴重破壞，甚至導致無法恢復。蘇花改工程全案自推動以來，即以迴避、縮小、減輕、補償的友善策略規劃補償或復育措施進行開發，希望在工程安全及順利完工通車下，同時也能降低對生態環境影響衝擊。

特生中心團隊101年研究調查至今，共發現維管束植物182科899種、野生動物哺乳類19科39種（含蝙蝠類23種）、鳥類56科210種、爬蟲類10科34種、兩棲類6科21種、淡水魚類12科38種、蝦類2科18種、蟹類2科9種，以及鱗翅目蛾類46科1283種，並陸續發現許多當地各類別新紀錄種；資料庫總計已彙入超過16萬筆各類資料，代表了當地豐富的野生物多樣性。

另外也經由監測人工燈光對蜘蛛類及蝙蝠類造成的影響，並探討新建道路對動物的路死效應。研究結果除了建置生物多樣性基礎資料外，也運用在評估蘇花改工程所造成的生態影響，並藉以提出改善措施建議，有助降低通車前工程施作，對當地生態的衝擊，以及通車營運後當地生物族群量及棲地回復。

特生中心表示，透過合作雙方順暢的溝通管道，對於該案在環評考核、環頸雉棲地復育、稀有植物移植、友善野生動物工程設施上皆適時地提供許多具體建議。

蘇花改 蝙蝠 蘇花公路

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