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關懷據點不開放！火爆失智母頻失控 女兒嘆「心很累」

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣邁入高齡社會，社區關懷據點長照服務需求量大，疫情期間卻只能喊卡。圖非新聞當事人。本報資料照片
台灣邁入高齡社會，社區關懷據點長照服務需求量大，疫情期間卻只能喊卡。圖非新聞當事人。本報資料照片

全國三級警戒延長到7月26日，指揮中心昨公布各行業微解封條件，對於日照中心、社區照顧關懷據點等是否重啟，指揮中心指揮官陳時中表示，日照中心有例外規定在，其他的就按照原來程序。有不少家屬坦言壓力大，失智長輩在家作息變亂，更憂心若沒到據點上課維持作息，功能恐怕越來越差，更會造成照顧負擔。

70多歲的姜爺爺，本身有輕度失智，在女兒陪同下，定期都會到據點上課，雖然話不多、個性閉俗，但人際互動不錯，配合度也很好，對他來說，據點生活已經融入人生一部分。本土疫情爆發後，無法再到據點上課，姜爺爺活動力變差、生活作息混亂，白天睡晚上則睡不著，女兒憂心活動太少，未來失能可能難以行走。

另一位80歲左右的奶奶，性格較火爆，過去參與據點活動時，不認為自己有失智，情緒起伏較大，疫情後待在家中，情緒只能往家人身上宣洩，讓女兒備感壓力，不時與媽媽起衝突，且失智長輩戴不住口罩，也不敢外出活動，長久下來高壓累積，已到瀕臨崩潰邊緣。

大心居家職能治療所執行長李佳泰表示，疫情期間據點無法舉辦實體課程，醫療人員不能進行居家復健，只剩居服員可以進到家中，因此也會透過電話關懷給予居家照顧建議，以及協助追蹤長輩何時打疫苗。很多失智症長輩不願戴口罩，因不舒服、記憶力退化，在他舊有記憶中就是「不用戴」，會建議家屬準備防護面罩、寬鬆布口罩，長輩比較能戴得住。

李佳泰表示，失智症個案相較一般長者，習慣到熟悉地方活動，生活必須要更規律，若作息被打亂，容易日夜顛倒、加速退化，就照護面來說，據點提供社交活動、心理支持，可延緩長輩失能。若疫情影響還是無法開課，希望能與縣市衛生局合作線上課程，讓家屬、外籍看護開設LINE群組，在家也能帶長輩運動、認知活動，恢復正常生活作息。

失智症 疫情 口罩

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