聽新聞
test
0:00 / 0:00
林務局農林航空測量所 記錄年初寒流山上白雪美景
今年1月15日，農林航空測量所同仁搭著航攝飛機，飛到了南投縣仁愛鄉及花蓮縣秀林鄉交界的上空，恰巧記錄到一場雪景，白色的雪厚厚覆蓋著，像是有人不小心打翻糖粉罐，糖粉灑滿地，而在雲影下沒有太陽的直射，滿是寒涼。
林務局農林航空測量所表示，這幅新拍的空中雪景圖，只是一幅航攝影像的一部分，製圖的同仁進行正射影像圖後製時發現了它，希望提早分享給疫情三級在家防疫的民眾，透過測繪用途的照相鏡頭，為民眾帶來高傳真雪地鳥瞰感受。民眾可以把這幅影像設定成電腦的桌布，讓煩悶的居家防疫生活，增添大自然的美景平靜心緒。
民眾若想下載這幅新拍的空中雪景圖，可關注農林航空測量所官網的最新消息( http://www.afasi.gov.tw )，林務局會盡快放上網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言