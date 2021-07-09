林務局農林航空測量所 記錄年初寒流山上白雪美景

今年1月15日，農林航空測量所同仁搭著航攝飛機，飛到了南投縣仁愛鄉及花蓮縣秀林鄉交界的上空，恰巧記錄到一場雪景，白色的雪厚厚覆蓋著，像是有人不小心打翻糖粉罐，糖粉灑滿地，而在雲影下沒有太陽的直射，滿是寒涼。

林務局農林航空測量所表示，這幅新拍的空中雪景圖，只是一幅航攝影像的一部分，製圖的同仁進行正射影像圖後製時發現了它，希望提早分享給疫情三級在家防疫的民眾，透過測繪用途的照相鏡頭，為民眾帶來高傳真雪地鳥瞰感受。民眾可以把這幅影像設定成電腦的桌布，讓煩悶的居家防疫生活，增添大自然的美景平靜心緒。

民眾若想下載這幅新拍的空中雪景圖，可關注農林航空測量所官網的最新消息( http://www.afasi.gov.tw )，林務局會盡快放上網站。