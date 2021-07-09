快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林務局農林航空測量所 記錄年初寒流山上白雪美景

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
南投仁愛、花蓮秀林交界處。圖／農林航空測量所
南投仁愛、花蓮秀林交界處。圖／農林航空測量所

今年1月15日，農林航空測量所同仁搭著航攝飛機，飛到了南投縣仁愛鄉及花蓮縣秀林鄉交界的上空，恰巧記錄到一場雪景，白色的雪厚厚覆蓋著，像是有人不小心打翻糖粉罐，糖粉灑滿地，而在雲影下沒有太陽的直射，滿是寒涼。

林務局農林航空測量所表示，這幅新拍的空中雪景圖，只是一幅航攝影像的一部分，製圖的同仁進行正射影像圖後製時發現了它，希望提早分享給疫情三級在家防疫的民眾，透過測繪用途的照相鏡頭，為民眾帶來高傳真雪地鳥瞰感受。民眾可以把這幅影像設定成電腦的桌布，讓煩悶的居家防疫生活，增添大自然的美景平靜心緒。

民眾若想下載這幅新拍的空中雪景圖，可關注農林航空測量所官網的最新消息( http://www.afasi.gov.tw )，林務局會盡快放上網站。

疫情

延伸閱讀

防疫新寵！新北別墅交易增三成、前三名爆黑馬

內政部：宗教場所原則仍不開放 若要開放須做防疫配套

台東捕撈「司曼寧」 警方貼心提醒防疫及注意自身安全

羅東林管處所轄4步道微解封 抹茶山仍無法入山

相關新聞

謝謝日本再送疫苗 台北圓山日文「アリガト」點燈

今晚台北圓山又點燈了，以日語的謝謝「アリガト」，再次感謝日本贈送113萬劑疫苗的暖心支援。

家樂福美食街跟進餐飲微解封 好市多用餐區仍不開放

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，有條件放寬賣場餐飲內用。家樂福表示，13日將開放內用服務，同時強化美食街清消力道...

蔡英文：水庫總清淤破紀錄 等於逾3座寶山水庫容量

總統蔡英文今天表示，從去年6月開始到今年5月為止，全國水庫總清淤量已經破紀錄，達到1650萬立方公尺，等於超過3座寶山水...

U值媒／1天能吃多少熱量 不會變胖？

1 天可以吃多少熱量？一直是很多人的疑惑，所以今天帶大家來了解一下！首先要介紹的「TDEE 總熱量消耗」，如果我們每天吃的熱量=TDEE，體重不會變胖也不會變瘦，而TDEE = BMR + NEAT + TEA + TEF。

蘇花改工程與生態雙贏 特生中心調查已匯入16萬筆資料

特有生物研究保育中心與蘇花公路改善工程處因「台9線蘇花公路山區路段改善計畫施工中暨營運階段指標生物研究計畫（簡稱蘇花改計...

關懷據點不開放！火爆失智母頻失控 女兒嘆「心很累」

全國三級警戒延長到7月26日，指揮中心昨公布各行業微解封條件，對於日照中心、社區照顧關懷據點等是否重啟，指揮中心指揮官陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。