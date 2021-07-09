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鄉親啊！緊上網登記可抽中iPad 雲林祭出打疫苗抽大獎

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善祭出30台平板電腦抽獎，鼓勵鄉親踴躍登記施打疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善祭出30台平板電腦抽獎，鼓勵鄉親踴躍登記施打疫苗。記者蔡維斌／攝影

公費疫苗預約登記昨天開跑，雲林縣政府為鼓勵鄉親踴躍登記，提高疫苗覆蓋率，健康雲林，不惜祭出30台iPad，只要登記並完成施打就有機會抽中大獎，縣長張麗善歡迎大家踴躍登記，她說，登記愈多疫苗領愈多，施打率提高雲林就愈安全。

因應疫苗施打方式改變，從免預約坐等公所通知，變成上網登記預約制，雲林縣府今天召集各鄉鎮長線上開會，通告各鄉鎮市公所全力宣導鄉親鼓勵上網登記疫苗。張麗善說，雲林鄉親數化有數位落差之虞；這種情況下，可能會出現登記少疫苗分發少的窘境。

張麗善說，這次採上網預約制，有預約才有疫苗，所以希望透過各村里幹事以及社區年輕人的協助，請在本月8到12日下午5:00止，協助年長者上網登記，否則登記人數太少，疫苗就分得少，對人口老化的雲林而言，如雪上加霜，所以大家務必齊力相助，提高登記數及施打率。

張麗善說，登記完後第二階段要在本月13到15日上網登記在何處施打，雲林提供49個快打站之外，也有衛生所提供施打服務，除了在12日之前趕緊登記疫苗，記得也要登記在何處施打，為鼓勵施打，縣府特祭出30台iPad供作抽獎，凡完成施打的人，只要在快打站掃瞄QR code或上縣府官網登記，就可參加抽獎。

張麗善表示，iPad抽獎優惠主要是為鼓勵鄉親踴躍上網登記施打，同時也借以鼓勵縣民學習上網預約施打疫苗的新模式，希望大家不要挑疫苗，有疫苗就打，就是好疫苗，提高雲林群體保護力才最重要。

張麗善表示，以雲林醫療量能，再多的疫苗都可完成施打，登記無上限，不在籍或人在外地的鄉親也可登記在雲林施打，她呼籲年輕人多幫阿公阿嬤上網登記施打，有健康又有大獎可拿。

雲林縣長張麗善祭出30台平板電腦抽獎，鼓勵鄉親踴躍登記施打疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善祭出30台平板電腦抽獎，鼓勵鄉親踴躍登記施打疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善祭出30台平板電腦抽獎，鼓勵鄉親踴躍登記施打疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善祭出30台平板電腦抽獎，鼓勵鄉親踴躍登記施打疫苗。記者蔡維斌／攝影

疫苗 張麗善 衛生所

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