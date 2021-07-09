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做冬瓜糖用這台！ 農委會桃園農改場研發冬瓜削皮機

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
榨西瓜汁也可以用。圖／桃園農改場提供
榨西瓜汁也可以用。圖／桃園農改場提供

冬瓜加工產品多元，但削皮不僅需要充足的人力作業，而且經過長時間削皮，冬瓜表皮會造成工作人員皮膚不適。 農委會桃園區農改場研發「冬瓜削皮機」，利用機械自動移除果皮，不僅穩定品質，同時避免人員皮膚不適，是冬瓜加工製程的好幫手。機器預計販售價格40萬元左右，正在辦理技術移轉，有興趣的廠商可洽詢桃園場黃先生03-4768216分機344。

桃園場表示，冬瓜生產區域分布全台，偶有產量過盛而滯銷的問題，為平衡產銷以及拓展消費市場，通常會透過收購並製成加工品，以穩定市場價格。現行冬瓜製成加工品均使用人工削皮，雖然熟練的人員可快速完成，但也會因長時間作業而感到疲憊，品質參差不齊。

桃園場開發「冬瓜削皮機」，利用機械自動削皮，能維持品質，並減少作業人員疲勞不適，機器取代人力情形下，加工業者在人員運用調度上也更為彈性。

桃園場說，機器可適用於長度80公分、重量40台斤以及直徑25公分以內的青皮或白皮大冬瓜。操作人員僅需將冬瓜直立於機器平台上，並透過按鈕操作，使上固定桿下降固定冬瓜後，按下啟動按鈕，機器即可自動削皮;約經3分鐘機械完成冬瓜削皮後，再按下按鈕使上固定桿升起，即可將冬瓜取出；另外，這機器經實測也可應用於西瓜削皮，西瓜削皮後可供榨汁或是截切後做為鮮食銷售使用。

削皮後的冬瓜運用多元，除可直接烹飪食用，亦可製成醃製冬瓜、冬瓜醬、冬瓜茶磚、冬瓜糖等產品。冬瓜削皮機正在辦理技術移轉相關程序中，如對該機械的應用有興趣，或想要更進一步了解機械的操作與應用方式，可電話洽詢桃園場作物環境課生物機電研究室(03-4768216分機344)。

做冬瓜糖用這台！農委會桃園區農改場研發「冬瓜削皮機」，利用機械自動移除果皮，不僅穩定品質，同時避免人員皮膚不適，是冬瓜加工製程的好幫手。 圖／桃園農改場提供
做冬瓜糖用這台！農委會桃園區農改場研發「冬瓜削皮機」，利用機械自動移除果皮，不僅穩定品質，同時避免人員皮膚不適，是冬瓜加工製程的好幫手。 圖／桃園農改場提供

桃園 農委會

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