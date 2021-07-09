疫情結束後，你最想做什麼？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「疫情過後」相關話題，整理出網友熱議的五件「最想做的事」，以及五大熱議縣市網路聲量狀況。

因著一場COVID-19，讓全台民眾的2021年夏天格外不同。在疫情三級警戒下，多數人已度過數周白天居家辦公、遠端上課，晚上在家刷劇、滑手機的日子。而每當鄰近下一個有望解封的日子到來，你是否內心也不知不覺想著「疫情趨緩後，要先做的那件事」？

三級之後，最想脫下口罩、出門透透氣！

網友熱議疫情過後最想做的5件事。 Social Lab社群實驗室/製圖

在家度過無數時日，三級解封後，你是想去剪個頭髮？補辦個婚宴？或是大肆慶祝、大吃大喝？整理出網友在疫情過後最優先想做的事情中，不少人同時表示「最想脫下口罩好好呼吸」，而對於年餘來都因受到疫情影響，無法好好外出旅遊的全台民眾而言，「出門旅遊」變成多數人在解封後首要、最先想做的事。三級居家期間，不少網友透過翻舊照、回憶旅遊心得等方式，不只聊以慰藉，更期待下一場旅遊的時刻到來。

除了出門旅遊，不少網友也期待疫情過後能吃上一波美食，儘管在三級期間，多數餐廳提供外帶外送服務，但缺少了現場用餐的氛圍與美味，讓不少人大嘆「不能吃火鍋真的太痛苦了」，同時也表示「疫情後一定要去大吃大喝」等期待心情。

此外，總都被視為旅遊旺季的炎炎夏日，如今卻只能居家防疫、遙望解封，因此也有不少民眾表示疫情後「想去玩水」、「跟朋友去露營」等望山看海、從事戶外遊憩活動的期待心情。

國旅去哪兒？網友5大熱議縣市出爐！

疫情過後網友熱議5大縣市聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

許多想出門旅遊透氣的民眾，也紛紛討論疫情過後準備去哪些地方放鬆、換個心情，而各項活動都豐富的「台北市」便成為民眾於疫情過後，想好好逛逛的縣市之一。為降低群聚風險，台北市的許多如演唱會、美術院、博物館等都被迫停止。無法如期舉辦的演唱會，或如「奈良美智特展」等展覽宣布提前結束，都令不少網友紛紛嘆道來不及觀展，但也表示期待該特展能在高雄、台南場如期展出，以便於疫情過後，抓住最後機會。

另外，為舒緩民眾想進美術館的心情，台南市政府邀請林志玲為台南市美術館的線上展配音，引發網友關注，許多人表示「推志玲姐姐、推南美館！」、「好期待疫情後去一趟南美館啊！」等心情。

若是想「望山看海」，花蓮、屏東、宜蘭等地便成為網友熱議的旅遊縣市之一。花蓮太魯閣、屏東墾丁、宜蘭龜山島等地，各自提供網友不同的旅遊風景，尤其對於許久未外出的網友而言，這些景點已然成為「偽出國」、「鍵盤出國」的熱議對象。

儘管疫情愈漸舒緩，不少民眾也開始期待疫情過後的生活，但我們仍處在COVID-19的影響下，依舊需要時刻注意疫情的變化，居家期間除了可先期待，並為自己準備一趟外出放鬆的旅程，但也別忘了要做好自我健康管理與個人防護喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》