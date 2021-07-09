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迎接後疫情時代 台鐵花蓮站超尊榮禮賓室明年元旦完工
台鐵局說，為深化台灣鐵道旅遊魅力，除全台獨有「鳴日號」觀光列車外，更要在全台主要車站打造禮賓室。
台鐵說，第一座專屬禮賓室位於花蓮車站後站，兩層樓空間，設計概念是結合在地人文特色，並就地取材，使用舊站體原本的石材用於地板、牆面、裝飾。預計明年元旦完工。
台鐵說，為利日後營運無縫接軌，台鐵副局長朱來順於昨天召集雄獅旅遊、附業營運中心、東區協調中心、工務處等單位，針對禮賓室營運前尚須進行優化工程項目進行勘查、分工及研議解決方案，以便明年1月1日能如期如質完成，並成為花蓮地區及台鐵的觀光重心。
台鐵說，該禮賓室1樓空間在中間設置設置橢圓形吧檯，兩側則設置灰色沙發座位，未來提供特色餐點、飲品，同時提供充電插座、WiFi；走到禮賓室盡頭，灰色牆面上有代表台灣鐵路的為裝飾，兩側樓梯連接2樓前後戶外觀景台，在室內也設有階梯式觀景台讓旅客可以俯瞰整個禮賓室。禮賓室目前完成98%，預計完工後會交由雄獅旅遊負責營運。
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