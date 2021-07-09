迎接後疫情時代 台鐵花蓮站超尊榮禮賓室明年元旦完工

我的麵包店「阿段烘焙」創立於1999年11月21日，已經走過21個年頭，一路走來始終謹守著社區形態的烘焙坊。2018年我萌念退休，但懸念著長久支持我們的客人，當時曾打算讓年輕夥伴傳承下去，然而我們忽略了傳承的本質，傳承不一定是實體的延續，屬於物質的部分終究要回歸到成住壞空的循環；傳承是理念的銜接，和實體的延續沒有邏輯上的充分或必要的關聯性。如果理念沒有傳承，實體的延續是沒有意義的，也不可能成功。我們經歷了一年半痛苦的嘗試之後，終於決定放棄。於是我開始思考微型社區烘焙坊的定位，並釐清許多觀念。

2021-07-09 10:41