不敢出門、缺面對面互動 疫情下長輩被迫更加「獨居」

防疫三級警戒期間，全台4萬1983名列冊的獨居長輩生活面臨衝擊，老五老基金會指出，不少獨居長輩在關懷電話端反映焦慮，不敢外出採買、就醫，接種疫苗後出狀況也擔心無人知曉，加上終日缺乏互動，心情加倍鬱悶，疫情讓獨老被迫更加「獨居」，呼籲大眾關注獨居長者需求，也呼籲政府優先讓65歲以上獨居長輩施打疫苗，避免獨老身心狀態持續低弱。

老五老基金會指出，疫情前，每月社工、志工與鄰里長到家關懷，對獨居長輩而言，除提供物資與生活協助，關懷與陪伴更帶來心理的滿足，但三級警戒施行後，家訪多半轉為電訪，陪伴效果自然打折，基金會在全台負責1814位獨老個管服務，許多獨老在電話端反映焦慮心情，不敢外出採買、就醫，因為疫情讓獨老被迫更加「獨居」。

衛生福利部106年老人狀況調查指出，高達7成3的65歲以上老人從未使用網路，等於多數長輩無法透過網路觸及疫情資訊、線上課程，因此老五老基金會每周印製防疫小卡，隨每日送餐便當送出，內容涵蓋消毒、疫苗、運動等資訊，讓獨居長輩不因為缺乏防疫資訊又無人討論而過度焦慮；若長輩家中沒有電話、重聽，基金會社工也會穿戴防疫措施維持面訪。

針對偏鄉獨居長者，過往仰賴聯外的公車也因疫情減班，讓長輩採買物資、領藥相對困難，老五老南投中心社工提供水里鄉獨居長輩代購、代辦服務，疫情期間，照顧服務員就近協助許多獨居長輩到藥局拿處方籤慢性病藥、繳電費，代買白米等民生用品，讓獨老不致因為沒有親友協助而造成不便。

而近來長輩陸續接種疫苗，老五老基金會說，有獨居長輩擔心施打疫苗後獨自在家沒人照應，發生緊急狀況沒人知道，社工除提供疫苗施打注意事項，也安撫長輩疫苗施打完後數日會每天打電話關心，確保長輩狀況。

老五老基金會執行長游麗裡呼籲，政府除按年齡排序之外，期盼能優先安排讓65歲以上獨居長輩施打疫苗，因為獨老各項生活協助、心理關懷多仰賴外界面對面提供服務，儘快讓社福人員與獨老皆能得到疫苗保護，早日恢復獨老相關服務，才能避免獨老受疫情衝擊身心狀態持續低弱。