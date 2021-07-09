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典型夏季天氣型態 彭啟明：下周高壓略北抬午後雨增

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
彭啟明說，高壓稍微北抬，下周二、周三以後可能午後陣雨會略轉多一些。報資料照片
彭啟明說，高壓稍微北抬，下周二、周三以後可能午後陣雨會略轉多一些。報資料照片

今天仍維持典型夏季的天氣類型，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，白天高溫炎熱，中午前後高溫上看34-36度，午後靠山區有熱對流發展，這兩天發展會比較零星，也較少一點，顯著的偏東南風。周日開始，高壓有逐漸北抬的跡象，會漸轉偏南風的趨勢，可能到下周二、周三之後才會比較明顯。

彭啟明說，高壓稍微北抬，高壓下緣的東風波動就容易發展起來，預期水氣也會略多，下周二、周三以後可能午後陣雨會略轉多一些，高溫大致上維持類似的溫度，還看不到有極端出現38-39度高溫的機會，類似的天氣將仍維持一周以上。

至於颱風發展趨勢，彭啟明說，可能就要東風波動發展，類似前幾天的低壓繞起來，也只不過一兩天內發生的事情，不過近期發展條件仍較差，縱使有發展起來，但可能離成為颱風的強度有段差距。

他表示，未來仍要看整個大環境，東風和西南季風交會，在接近赤道地區的發展，當整體大環境成為一個交會，就是典型的季風槽時，就很容易有密集的颱風生成，目前短時間一兩周內還看不到這情境發展，需要滾動式的來觀察。

彭啟明說，目前東太平洋靠近赤道區域附近的海溫相當正常，不過新的海溫預測顯示，有機會逐步醞釀在年底再度有反聖嬰發展趨勢，引發很多關注，例如今年台灣的春雨特別少，就和反聖嬰有關係，這只是目前的訊號，未來可以多關注變化。也期待颱風季期間，能夠讓台灣的水庫能保持一定的盈餘進帳，面對氣候變化，還能夠撐下去，但今年缺水的經驗教訓，大家不應該乾旱過了就忘記，氣候變遷每年都透過各種方式提醒我們要做好調整與準備。

彭啟明 高溫 颱風

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