影／錯開鳳梨產期 屏東高樹榴槤蜜暑假季節限定
屏東高樹鄉銀獅農場夫妻洪銘聰與許嘉容，12年前引進品種「黃妃」榴槤蜜，種了5年開始採收，他們雖然主要種植鳳梨為主，但鳳梨產季集中在3到6月，洪銘聰說，榴槤蜜產季在7、8月，接續鳳梨產季後，讓員工們都有工作，也因應台灣多颱風天氣，榴槤蜜的枝條較脆，將果樹矮化，方便採收。
洪銘聰主要種植金鑽鳳梨，鳳梨面積70公頃，金鑽鳳梨產期在3到6月，洪銘聰說，7到12月找其他作物種植，到改良場看新興果樹，剛好榴槤蜜、紅毛丹、酪梨等產期可以接到不是鳳梨採收期，讓員工都有工作做。許嘉容說，紅毛丹、榴槤蜜的產期在暑假，另外還有種植5甲的酪梨，酪梨產期在7到12月。
洪銘聰仔細敲著榴槤蜜，聽到聲音的「啵啵」就可以採下，採下來放幾天後，有濃郁味道，摸皮軟軟的就可以品嘗。他說，屏東的氣候適合種植榴槤蜜，他種植間距隔9米，台灣常遇颱風，加上果樹枝條很脆，避免風一吹折斷，他將果樹矮化，因此不像東南亞國家看到榴槤蜜的果樹很高。
「榴槤蜜是榴蓮與菠蘿密結合」，許嘉容說，榴槤蜜因為外型長得像菠蘿蜜，又稱「小菠蘿蜜」，剖開來果實跟菠蘿蜜相似，榴槤蜜口感吃起來更綿密，味道更濃郁，有些素食餐廳也會跟他們訂購。
銀獅農莊目前種植約100棵的榴槤蜜果樹，每棵果樹約可以產50顆榴槤蜜，市價一斤100元，許嘉容說，榴槤蜜的味道濃郁，消費者接受度不一，採收後3到5天會變軟，直接剖開用湯匙挖即可食用，籽可以用來煮雞湯或排骨湯，吃起來口感像栗子。
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