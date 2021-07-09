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今明晴熱防中暑 吳德榮：山區對流旺盛

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今明晴熱防中暑 吳德榮：山區對流旺盛

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
歐洲(ECMWF)模式，模擬14日20時500百帕高空圖(左圖)及地面氣壓、累積雨量圖(右圖)顯示，太平洋高壓減弱北退，東風波(左圖黃虛線及右圖紅虛圈)移入。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲(ECMWF)模式，模擬14日20時500百帕高空圖(左圖)及地面氣壓、累積雨量圖(右圖)顯示，太平洋高壓減弱北退，東風波(左圖黃虛線及右圖紅虛圈)移入。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周台灣高溫大致接近氣候平均值，屬正常夏天的炎熱，今、明兩天各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑。

因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，太平洋高壓的沉降作用並不夠強，無法完全抑制午後的強對流，其主要在山區發展，偶爾影響部分鄰近平地。北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

明天至下周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

吳德榮說，下周三、周四太平洋高壓減弱北退，東風波移入，午後易有劇烈降雨，其他時間降雨機率亦略提高，各地氣溫稍降；但為期末的模擬，模式調整中，應持續觀察最新資料。

高溫 紫外線 吳德榮

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