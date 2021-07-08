快訊

全台微解封！「開放和禁止事項」一次看

史無前例！東奧開閉幕式和首都圈內賽事不開放觀眾進場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

表演場館仍禁觀眾入場 劇團嘆：只能耐心等待

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為紙風車劇團「諸葛四郎」。圖／紙風車提供
圖為紙風車劇團「諸葛四郎」。圖／紙風車提供

藝文微解封7月13日上路，電影院在防疫管理條件下可逐步開放，但表演場館仍未開放觀眾入場。文化部次長蕭宗煌解釋，映演是單向，劇場表演為雙向，有演出者面對觀眾，且基於成本考量，採梅花座等於演一場賠一場，與其這樣乾脆不演。劇團同意以疫情為優先考量，現階段只能耐心等待。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，他們也是今天才得知文化部發布的指引和懶人包，文化部仍在訂定相關細則中，國表藝盼了解更多細部指引內容。就國表藝的立場，在符合安全與專業評估下，很期待、也隨時做好準備，盼能及早重啟劇場。

朱宗慶說，欣見指揮中心和文化部將表演場館（無觀眾）列入有條件鬆綁對象，在目前的開放範圍（閉門排練、攝／錄影、直播）內，國表藝三場館將配合文化部，盡快將指定範圍內的相關細部指引擬定，全力協助表演藝術工作者展開工作。

紙風車劇團團長任建誠也說，開放排練是好的方向，讓劇團預作準備。他認為政府持續維持第三級警戒有其理由，藝文界當然希望立即解封，不過目前只能耐心等待。

文化部 劇場

延伸閱讀

配合微解封 陽明山13日開放登山步道、遊憩據點

準備微解封 高市飯店、夜市摩拳擦掌

文化部「藝文紓困4.0」自然人申請 延長至7月26日

重創與重生 藝文表演數位化LINE TV起步

相關新聞

謝謝日本再送疫苗 台北圓山日文「アリガト」點燈

今晚台北圓山又點燈了，以日語的謝謝「アリガト」，再次感謝日本贈送113萬劑疫苗的暖心支援。

家樂福美食街跟進餐飲微解封 好市多用餐區仍不開放

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，有條件放寬賣場餐飲內用。家樂福表示，13日將開放內用服務，同時強化美食街清消力道...

表演場館仍禁觀眾入場 劇團嘆：只能耐心等待

藝文微解封7月13日上路，電影院在防疫管理條件下可逐步開放，但表演場館仍未開放觀眾入場。文化部次長蕭宗煌解釋，映演是單向...

配合微解封 陽明山13日開放登山步道、遊憩據點

中央流行疫情指揮中心今宣布，全國三級警戒延長至7月26日，但從7月13日起針對部分戶外景點將作適度鬆綁，有條件的微解封，...

重演SARS經驗 新冠肺炎輕症者「創傷後壓力症狀」患病率高

新冠肺炎不只傷「身」，還傷「心」，即使只是輕症確診者也躲不過。董氏基金會今引用國際最新研究結果提醒，新冠肺炎輕症患者出現...

三級警戒即將微解封 業者清掃環境喜迎客

中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒延到26日，但12日起也將適度鬆綁，針對餐飲業的部分，在確保防疫情形下將有條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。