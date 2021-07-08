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表演場館仍禁觀眾入場 劇團嘆：只能耐心等待
藝文微解封7月13日上路，電影院在防疫管理條件下可逐步開放，但表演場館仍未開放觀眾入場。文化部次長蕭宗煌解釋，映演是單向，劇場表演為雙向，有演出者面對觀眾，且基於成本考量，採梅花座等於演一場賠一場，與其這樣乾脆不演。劇團同意以疫情為優先考量，現階段只能耐心等待。
國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，他們也是今天才得知文化部發布的指引和懶人包，文化部仍在訂定相關細則中，國表藝盼了解更多細部指引內容。就國表藝的立場，在符合安全與專業評估下，很期待、也隨時做好準備，盼能及早重啟劇場。
朱宗慶說，欣見指揮中心和文化部將表演場館（無觀眾）列入有條件鬆綁對象，在目前的開放範圍（閉門排練、攝／錄影、直播）內，國表藝三場館將配合文化部，盡快將指定範圍內的相關細部指引擬定，全力協助表演藝術工作者展開工作。
紙風車劇團團長任建誠也說，開放排練是好的方向，讓劇團預作準備。他認為政府持續維持第三級警戒有其理由，藝文界當然希望立即解封，不過目前只能耐心等待。
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