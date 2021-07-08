三級警戒即將微解封 業者清掃環境喜迎客

中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒延到26日，但12日起也將適度鬆綁，針對餐飲業的部分，在確保防疫情形下將有條件開放內用，例如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，全台風景區、公園、會展場館也有望開放。高雄瑞豐夜市一家牛排攤商獲知即將解封訊息後，傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。

指揮中心同意12日後可有條件適度放寬部分管制，有條件鬆綁對象應遵照實聯制、出入口管制及人流管制降載；除飲食外，須全程戴口罩，維持社交距離，落實員工健康管理，確診事件即時應變。