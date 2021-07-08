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中央宣布微解封 新北市府人士「1句話」曝侯友宜態度

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三級警戒即將微解封 業者清掃環境喜迎客

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄瑞豐夜市一家牛排攤商業者傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄瑞豐夜市一家牛排攤商業者傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒延到26日，但12日起也將適度鬆綁，針對餐飲業的部分，在確保防疫情形下將有條件開放內用，例如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，全台風景區、公園、會展場館也有望開放。高雄瑞豐夜市一家牛排攤商獲知即將解封訊息後，傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。

指揮中心同意12日後可有條件適度放寬部分管制，有條件鬆綁對象應遵照實聯制、出入口管制及人流管制降載；除飲食外，須全程戴口罩，維持社交距離，落實員工健康管理，確診事件即時應變。

疫情副指揮官陳宗彥說明，宗教場所有條件開放，但仍須遵守內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」，若宗教團體能確保做好防疫配套，可擬定防疫計畫向地方政府申請，核准後便能進行寺廟參拜、教堂禮拜等活動。維持社交距離的部分，室外的廟埕以每人1平方公尺為安全距離。室內則以前後左右至少1.5公尺的距離為準，而且最多以99人為上限。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒將延到26日，許多人已經綁不住開始出門解悶。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒將延到26日，許多人已經綁不住開始出門解悶。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄瑞豐夜市一家牛排攤商業者傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄瑞豐夜市一家牛排攤商業者傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄漢神百貨地下美食街目前座位全都收起，業者也期盼微解封能讓業績翻轉。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄漢神百貨地下美食街目前座位全都收起，業者也期盼微解封能讓業績翻轉。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒將延到26日，許多人已經綁不住開始出門解悶，還有人跑到蓮池潭釣魚。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒將延到26日，許多人已經綁不住開始出門解悶，還有人跑到蓮池潭釣魚。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄漢神百貨地下美食街目前座位全都收起，業者也期盼微解封能讓業績翻轉。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布全國第3級警戒12日起將適度鬆綁，餐飲可內用，高雄漢神百貨地下美食街目前座位全都收起，業者也期盼微解封能讓業績翻轉。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒將延到26日，許多人已經綁不住開始出門解悶。記者劉學聖／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒將延到26日，許多人已經綁不住開始出門解悶。記者劉學聖／攝影

社交距離 疫情 口罩

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