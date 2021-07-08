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三級警戒即將微解封 業者清掃環境喜迎客
中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國第3級警戒延到26日，但12日起也將適度鬆綁，針對餐飲業的部分，在確保防疫情形下將有條件開放內用，例如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，全台風景區、公園、會展場館也有望開放。高雄瑞豐夜市一家牛排攤商獲知即將解封訊息後，傍晚已經開始針對內用攤位進行清掃整理，希望能迎接久違的老顧客上門用餐。
指揮中心同意12日後可有條件適度放寬部分管制，有條件鬆綁對象應遵照實聯制、出入口管制及人流管制降載；除飲食外，須全程戴口罩，維持社交距離，落實員工健康管理，確診事件即時應變。
疫情副指揮官陳宗彥說明，宗教場所有條件開放，但仍須遵守內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」，若宗教團體能確保做好防疫配套，可擬定防疫計畫向地方政府申請，核准後便能進行寺廟參拜、教堂禮拜等活動。維持社交距離的部分，室外的廟埕以每人1平方公尺為安全距離。室內則以前後左右至少1.5公尺的距離為準，而且最多以99人為上限。
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