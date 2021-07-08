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悶壞了 高雄藤枝森林遊樂區名額登記秒殺

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
中央疫情指揮中心公告7月13日起微解封，高雄藤枝國家森林遊樂區自由入園300人名額一開放即秒殺。圖／本報資料照片
中央疫情指揮中心公告7月13日起微解封，高雄藤枝國家森林遊樂區自由入園300人名額一開放即秒殺。圖／本報資料照片

中央疫情指揮中心今天公告，13日起全國微解封，農委會開放自然步道、國家森林遊樂園區等戶外場域，高雄藤枝國家森林遊樂區限定每日總量管制500人，目前名額已開放至23日，每天中午開放登記自由入園300位，不到十分鐘即秒殺。

林務局屏東林管處所轄藤枝國家森林遊樂區因八八風災休園近12年，今年5月7日剛重新開園，為守護山區環境、受限水源不足，規定每天總量管制500人，其中200人需參與「高雄市六龜觀光協會」套裝行程、300人名額須於入園前15天上網登記預約，但19日遇全國疫情三級警戒，為防疫再次關閉。

屏東林管處表示，因應中央疫情指揮中心規範，屏東林管處解封前15天開放登記入園名額，目前已開放到本月23日，今天中午12點一開放搶登記，不到十分鐘額滿，但六龜觀光協會套裝行程則還有名額，歡迎遊客多加利用。

中央疫情指揮中心今天公告持續三級警戒至本月26日、13日起微解封，屏東林管處表示，將先開放自然步道、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域，暫不開放山屋、周圍營地及室內空間，規範服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園須量體溫、戴口罩，禁止戶外10人、室內5人以上群聚等。

藤枝海拔介於1500至1800公尺間，是南台灣著名避暑勝地，藤枝林道總長20公里，在八八風災後，因18公里處走山嚴重，邊坡崩坍達200公尺深，交通中斷多年，藤枝森林遊樂區被迫休園，今年5月起由屏東林管處與高雄市觀光局、六龜觀光協會等合作終於重新開園。

中央疫情指揮中心公告7月13日起微解封，高雄藤枝國家森林遊樂區自由入園300人名額一開放即秒殺。圖／本報資料照片
中央疫情指揮中心公告7月13日起微解封，高雄藤枝國家森林遊樂區自由入園300人名額一開放即秒殺。圖／本報資料照片

屏東 疫情 森林遊樂區

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