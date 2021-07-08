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文化部「藝文紓困4.0」自然人申請 延長至7月26日

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

為協助藝文工作者度過疫情衝擊，文化部從6月7日開放受理「藝文紓困4.0」自然人及事業兩項申請，自然人申請原訂收件截止日至7月12日止，為配合行政院相關部會紓困4.0精進措施，文化部今宣布，自然人申請收件截止日延後至7月26日。

文化部說明，「藝文紓困4.0」自然人申請，凡為無一定雇主、自營作業者及未領有公教退休金的非受雇員工，並具我國國籍或持我國發給外僑永久居留證之個人，從事藝文相關工作並受疫情影響者，皆可向文化部提出申請。

文化部表示，凡符合申請資格之藝文工作者，檢附相關文件及受本次疫情影響的藝文相關佐證資料等，在受理期限內向文化部申請，但建議優先採線上作業。相關資訊請上文化部「藝文紓困4.0」專區查詢，或撥打諮詢專線02-8979-0300#1。

文化部 疫情

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