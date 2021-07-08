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三級警戒再延長至726 國道客運業者嘆：看不到盡頭

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，也讓國道客運業者收到消息後難掩失望。圖／國光客運提供
中央疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，也讓國道客運業者收到消息後難掩失望。圖／國光客運提供

中央疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，不過各行各業有條件微解封，但因地方政府大多對解除三級警戒後「人流跨區移動」持有疑慮，也讓國道客運業者收到消息後難掩失望，因為這也意味著載客數與營收斷崖式下降萎縮將至少延續至七月底，仍然看不到經營困境隧道盡頭。

國道客運企業工會理事長楊榮德表示，這一波三級疫情相較去年嚴重好幾倍，大多數減班減薪的駕駛都已申請勞動部安心就業計畫薪資差額補貼。每家客運公司現流收入持續艱苦，呼籲交通部比照去年前例，協調信保基金提高紓困貸款額度，協助客運業緩解經營壓力，以求度過這次史無前例難關。

國道客運業者也提到，受到疫情影響，運量雪崩式下滑，以往周末假日長程路線是主要收入，三級警戒後，載客量剩不到原本十分之一。

對於部分官員強調客運交通是民生需求一環，疫情過後就會慢慢提升回覆。不具名客運業者則是失望表示，依照目前營收規模，業者能撐多久是未知數，不知道等不等得到需求恢復的那一天，主管機關不能坐視不理。

國道客運 疫情 三級警戒

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