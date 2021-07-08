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故宮南院13日恢復開園開館 實施人流管制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院13日配合防疫鬆綁恢復開園開館，實施人流管制。圖／故宮南院提供
故宮南院13日配合防疫鬆綁恢復開園開館，實施人流管制。圖／故宮南院提供

配合中央微解封，國立故宮博物院南北院區13日起恢復開園開館，提醒民眾入館時配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR Code或紙本登記，參觀時請全程戴口罩及保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食。

故宮依指揮中心發布防疫指引，加強實施各項防疫管理措施，並依疫情發展滾動式檢討修正。

一、 加強環境消毒：

持續高頻率環境清潔消毒，展場每2小時清潔消毒1次，並針對扶手、電梯按鈕、門把、廁所等經常觸摸處加強消毒，每周1次閉館後擴大消毒展場及公共空間。

二、 實施人流管制：

南北院區規劃預約參觀，近日將在南北院官網公告預約方式，原則上以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒。各展廳及公共空間規劃單一出入口，進行人流降載及容留人數總量管制。

三、 環境管理措施：

南北院區休息區採梅花座，不開放兒童展廳（北院兒藝中心、南院兒創中心），暫停教育推廣活動、定時導覽，並暫停使用語音導覽機、公共飲水區、充電站及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置。

四、南院園區管制：

開放時間為每日上午5點至晚間7點，戶外遊具暫停使用。各出入口及停車場等處設置實聯制QR code，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾請由南大門進、南側門出。
故宮南院13日配合防疫鬆綁恢復開園開館，實施人流管制。圖／故宮南院提供
故宮南院13日配合防疫鬆綁恢復開園開館，實施人流管制。圖／故宮南院提供

國立故宮博物院 實聯制 社交距離

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