微解封！故宮南北院13日起開館、採預約參觀制

配合中央流行疫情指揮中心今宣布適度鬆綁管制，國立故宮博物院表示，故宮南北院區下周二(13日)起將恢復開園開館，近期官網將公告預約參觀方式，原則上每時段2小時。故宮也提醒民眾，入館時配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時也須全程配戴口罩、保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食。

故宮表示，為提供讓民眾安心的參觀環境，故宮依指揮中心發布的防疫指引，加強實施各項防疫管理措施，並依疫情發展滾動式檢討修正，恢復開館後，將持續高頻率環境清潔消毒，展場每2小時進行清潔消毒，並針對扶手、電梯按鈕、門把、廁所等經常觸摸處加強消毒，每周1次擴大消毒展場及公共空間。

此外，故宮南北院區將規畫預約參觀，近日會在南北院官網公告預約方式，原則上以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒。各展廳及公共空間規畫單一出入口，進行人流降載及容留人數總量管制。

環境管理措施部分，故宮南北院區休息區將採梅花座，不開放兒童展廳（北院兒藝中心、南院兒創中心），暫停教育推廣活動、定時導覽，並暫停使用語音導覽機、公共飲水區、充電站及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置。

南院園區也將進行管制，開放時間為每日上午5時至下午7時，戶外遊具暫停使用，各出入口及停車場等處設置實聯制QR code，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾請由南大門進、南側門出。