微解封World Gym準備好了 5千組快篩、會籍展延討論中

雖然中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒將延長到7月26日，不過部分場所開放「微解封」，其中許多人愛去的健身房也在微解封之列，在全台擁有最多店舖的World Gym世界健身房表示，針對微解封會配合各級政府的指示下，來進行開放，也已經採購快篩試劑，提供教練們使用。不過很多會員仍表示，即使微解封也不想去健身房，對於會籍收費或展延的機制，World Gym指出內部尚在討論中。

World Gym表示，未來開放後，館內器材會張貼間隔使用的提醒，除安排防疫消毒團隊人員、每小時循環清潔消毒，在各個區塊放置酒精及抹布，請會員於每次使用後，需配合清消擦拭。至於相關開放使用的場域，都會比照政府的指示辦理，包括器材設備間隔開放，容留人數也遵照政府規定，另外淋浴間、游泳池、三溫暖、蒸氣室、烤箱與交誼廳等，仍是不開放。

至於相關的篩檢規定，業者指出，已經花費200萬，採購約5千組快篩試劑，讓教練授課前使用，另外員工亦可到就近快篩站或自行購買，符合每7天快篩1次的防疫管理標準，回報檢測記錄。