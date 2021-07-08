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17處森林遊樂區、120條自然步道 7月13日重新開放

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
7月13日起開放17處國家森林遊樂區。圖／林務局提供
7月13日起開放17處國家森林遊樂區。圖／林務局提供

中央流行疫情指揮中心今天宣布將有條件鬆綁戶外場域，林務局表示，7月13日起開放120條自然步道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區，但室內展示教育場館、軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋與通舖型住宿設施及自然保護區域 (包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區) ，仍暫不開放。

林務局提醒，7月13日開放的各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，森林遊樂區入園人數降載為原承載量的四成，到達人數上限後將採一進一出；入園遊客須全程配戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離；太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載五成；另外遊客可多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸的收付款方式入園。

林務局說，嘉明湖國家步道、北插天山登山步道、福巴越嶺步道、蘇花古道、加里山步道等21條步道，因涉及自然保護區域或須經由部落、社區進出，經與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，仍暫不開放。

林務局表示，各場域開放情形會視國內疫情狀況滾動式調整，遊客出發前可至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/ ）查詢場域開放情形與人流管制上限。

野生動物保護區 疫情 森林遊樂區

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