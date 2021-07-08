國內小型旅行團限9人以下 台灣觀巴：最適合我了

疫情三級警戒讓國人都悶壞了，中央流行疫情指揮中心今宣布的微解封措施中，國內小型旅行限9人以下，台灣觀巴協會理事長張龍麟今高興的說，9人以下最適合台灣觀巴的服務，又有國內眾多旅遊路線可以選擇，「最適合我了！」歡迎大家踴躍預訂出遊。

張龍麟說，台灣觀巴是交通部觀光局為提供國內外旅客在台灣便利的觀光旅遊服務，特別輔導21家旅行業者依自由行旅客之需求，規劃統一品牌形象的旅遊服務。

他說，台灣觀巴天天出發，1至4位即可成行，不用擔心人數不足不能出團，也不用耗費心力辦理保險與行程規劃，台灣觀巴能提供各觀光地區便捷、舒適、友善的觀光導覽服務，可直接至飯店、機場及車站接送旅客，並提供全程導遊導覽或語音導覽解說（中、英、日、韓文），車上均提共免費Wifi。

張龍麟說，台灣觀巴有豐富、精緻的旅遊路線可選，可以1天，也可以兩日遊、3日遊，依據旅程的時間做調整，暢遊全台灣得天獨厚的地理景觀；尤其餐廳內用也開放，只要做好防疫規定，9人以下很好安排。