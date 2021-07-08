表演場館觀眾不得入場 表演界：微解封標準含糊

中央流行疫情指揮中心今宣布三級警戒延至7月26日，但部分行業管制適度鬆綁，其中，電影院、博物館、美術館在防疫管理原則下開放，但表演場館仍限制觀眾不得入場。對此，故事工廠執行長林佳鋒表示，他認同今天公布的遊戲規則，但微解封標準含糊，讓人搞不清楚下一步驟為何？他建議，指揮中心應先說明警戒降級標準，再談各級別開放狀態，藝文界才能有所遵循。

林佳鋒說，表演場館限制觀眾入場，引發表演藝術界開罵，就他個人來看，這件事情沒有對錯，一步步解封是好事，但他要問的是下一個步驟在哪裡？顯然指揮中心沒把話講清楚。

他批評，今天適度鬆綁，這樣算防疫警戒降到2.75或2.5級嗎？指揮中心對於降級、解封標準含糊，反讓表演藝術界無所適從。

林佳鋒說，疫情自去年爆發以來，藝文界已經歷二級警戒，限制人數、梅花座都做過，現在則經歷三級警戒，但在三級與二級之間管制措施的調整，判斷標準是什麼？他呼籲指揮中心應有明確說明哪一個級別將開放到什麼程度，先確認警戒標準，再談各級別開放狀態，藝文界才能有所遵循。

此外，林佳鋒提及，文化部規定表演團隊工作人員在工作期間至少每7天安排1次篩檢，但目前PCR價格貴得嚇人，一人至少要價3500元，演員越多就要花越多錢做PCR，表演團隊恐怕負擔不起。