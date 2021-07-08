防疫不解封！麥當勞「暫停內用、洗手間」延至7月26日

針對全國三級警戒延長至7月26日及餐飲適度鬆綁政策，麥當勞宣佈，為維護顧客及員工健康，全台麥當勞餐廳原實施至7月12日之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，仍持續「延長至7月26日」。

指揮中心指揮官陳時中於7月8日宣布，新冠肺炎三級警戒規劃再延長2周，延至7月26日，但包含餐廳、電影院、博物館等各行業及場所將適度進行鬆綁，餐廳也可有條件開放內用。對此，麥當勞表示，暫停內用、暫停使用洗手間等政策，仍會持續至7月26日。期間將就相關防疫設施、人員調度、人流管制等，積極規劃與準備，並根據疫情狀況及顧客需求滾動式評估，為適時開放內用做最好準備。此外，「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，亦同步延長至7月26日。

除了麥當勞之外，本土速食品牌「頂呱呱」也於8日宣佈，將會持續暫停全台街邊店的內用服務，百貨店則依照百貨公司政策辦理。