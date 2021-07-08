有無客人都擔心 休閒農場微解封「生意不一定能接」

休閒農場即將微解封，業者表示，今年的狀態比去年更慘，即使正值暑假旅遊旺季，就算微解封也是「有客人也擔心、沒客人也擔心」，即使微解封也不一定可以接客人，還是把疫情控制好比較重要。

為了疫情三級微解封，農委會今天擬定「休閒農場防疫管理措施」送交指揮中心核定後即交由各縣市政府公布，讓全國休閒農場微解封有所依據。

休閒產業發展會理事長徐文良表示，因為休閒農場要求降載營運為四成，「就算兩成也很好」，問題是就算微解封，現在也還不敢接，要看整體疫情走向，否則，若旅客中有無症狀者，對休閒農場場域來說，是沉重負擔，因此各農場會依照自己的樣態做調整，把人數降低，做預約客就好。

徐文良說，因為休閒農的樣態很多，每個業者都必須評估自己適合做的、能夠承擔風險的，但微微放寬條件這是好現象，慢慢就會開始恢復正常，以他自己的農場為例，可能一開始只接住宿的預約客，且會限制一定的數量，比如原本園區內的體驗活動、DIY活動，就純粹住宿客可以在規範下進行，夜間生態島部分，只要兩人就能提供導覽，分多場次，這樣也就把人流分開，餐飲部分取消桌菜，改用個人套餐，依照人數去控管；至於散客部分就不接了，不是旅客想進來就可以來。

他說，就算微解封，現在正值暑假期間，微解封業者自己也很怕，也會先以安全考量為主，有的休閒農場面積很小，但來客數很多，就算降微四成，人也也很多；因此指引也不是絕對的，很多風險業者也要自我承擔，這部分每家休閒農場自己要去評估，把疫情控制好、人數控制好，是現階段最重要的事。