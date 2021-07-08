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國內小型旅行團限9人以下 遊覽車業者：暑假生意沒了

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市遊覽車公會理事長張治本的遊覽車停了整排沒有生意。圖／取自張治本臉書
台中市遊覽車公會理事長張治本的遊覽車停了整排沒有生意。圖／取自張治本臉書

流行疫情指揮中心今宣布疫情微調措施，並限國內小型旅行團限9人以下。對此，台中市遊覽車公會理事長張治本感慨地說，因為10人以上車輛才算遊覽車，這樣的宣布等於遊覽車仍被禁，也等於宣告觀光旅遊業「今年的暑假生意沒了！」。

他說，疫情雖然去年就有，但今年所受的影響比去年還大。今年年初有部立桃園醫院事件，一直到3月生意才好一些，但是接著這波疫情5月就來了，本以為三級警戒可以在本月12日就解封，有些人也預定了飯店和車輛，但這麼一延，都得取消。加上後面又是農歷鬼月，傳統上大家會避免出門旅遊，所以今年的暑假生意等於已經沒有了。

張治本說，今年至今，等於只有三月到五月中做了一個半月的生意，再來要等九月以後再說了，今年看起來是虧定了。他說，目前只能等看看郭台銘、台積電和慈濟三方購買的1500萬劑疫苗是否趕緊到位，讓大家趕緊打了，也許年底還能做一些生意。

疫情 遊覽車 部立桃園醫院

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