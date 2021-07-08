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居家防疫竟是氣喘康復好時機 國健署、醫師提醒3大重點

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
居家防疫期間是控制氣喘的好時機。示意圖／Ingimage
居家防疫期間是控制氣喘的好時機。示意圖／Ingimage

世界過敏組織（WAO）和世界衛生組織（WHO）將每年7月8日訂為世界過敏性疾病日。為提醒民眾對過敏性疾病的重視與預防，衛生福利部國民健康署提供「控制氣喘3招式」；基層醫療協會理事長、開業小兒科診所醫師林應然則指出，疫情間也是氣喘病友控制病情、甚至康復的好時機。

1.遠離過敏源，維持環境清潔

根據國健署2017年國民健康訪問調查（NHIS），未滿12歲兒童之氣喘盛行率為5.6%；前五名引發氣喘之過敏原及刺激物依序為病毒感染（56.7％）、塵蟎（44.5%）、氣溫急遽變化（42.7％）、空氣汙染（24.6%）、冰冷食物（21.6%）。

其他常見過敏原還有蟑螂、花粉、寵物毛屑及二手菸、三手菸等。國健署署長吳昭軍提醒，就算氣喘患者平時沒有明顯症狀，並不代表已經痊癒，一旦碰觸環境中隱藏的感染、刺激物或過敏原等，便可能誘發嚴重的急性發作。

因此，需檢視家中、週遭環境與日常生活習慣，遠離環境中隱藏的誘發因子，預防氣喘發生。

塵蟎為一般家庭最常見的過敏原，常生長於枕頭、棉被、床墊、絨毛玩具中，國健署指出，應定期清潔居家環境，每1至2週用熱水清洗寢具並曝曬於陽光底下，不堆放絨毛玩具或擺放地毯，以防範塵蟎生長。

林應然則補充，居家防疫期間，有寵物的氣喘病友「不要和寵物一直膩在一起」，也不要一起睡在床上，且門窗要常通風，務必每週至少幫寵物洗澡1次。

2.拒絕週遭菸害：

除了塵蟎等過敏原，香水、灰塵等刺激性物質也會誘發氣喘。氣喘病患吸入二手菸，非常有可能引發氣喘，當病友的親人有吸菸習慣時，應勸告當事人。

3.外出戴口罩：

此外，氣喘病友對空氣中的汙染物質較為敏感，如氮氧化物（一氧化氮及二氧化氮）、硫氧化物、臭氧及粒狀物質的變化，因此外出時應戴口罩，避免吸入空氣中的粒狀汙染物質，也避免進入冷氣房內外溫差大，吸入大量乾冷空氣，導致水分從呼吸道流失、刺激呼吸道，引發氣喘。

若不幸復發，不要因為疫情而不敢至醫療院所就醫。林應然提醒，「氣喘病友該看醫生要看醫生，該拿藥要拿藥」，治療氣喘的類固醇很少有副作用，請民眾不要擔心，不要因為疫情而停止相關治療。

林應然表示，「居家防疫期間是控制氣喘的好時機」，病友在家可做「間歇性運動」，除原地跑步、做體操、拉彈力繩，也可使用瑜珈墊做運動，連續時間不要超過6分鐘，接著要休息5分鐘。

飲食部分，夏天到來，林應然指出，「不要吃太冰的東西，若非吃不可，可以小口含久一點，稍微加溫再吞下」，可避免氣喘急性發作。

氣喘 過敏原 寵物

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