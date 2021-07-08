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好好在家／宅居防疫讓狗狗更快樂！清潔、玩耍訓練快學

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
狗狗訓練師艾咪分享居家防疫期間如何與狗狗共度有意義的歡樂時光。記者李政龍 / 攝影
狗狗訓練師艾咪分享居家防疫期間如何與狗狗共度有意義的歡樂時光。記者李政龍 / 攝影

疫情升溫對生活造成極大影響，連帶家中的寵物都不得不面對這突如其來的改變。因減少外出，有人擔心習慣出門蹓躂的狗狗會覺得無聊，另因飼主居家時間變長，寵物休息的時間反而變少了，三不五時就想揪玩討摸。狗狗訓練師艾咪建議，飼主要幫寵物安排正常作息，可選擇人少的時段或地點帶狗狗散步，飼主必須配戴口罩、保持社交距離，並為狗狗繫上牽繩；在家時要訂定飼主專屬的時間，看書、休息或工作皆可，這時也是狗狗的休息時間，白天狗狗的睡眠最好可達到6小時，否則休息不夠對身心都會造成壓力。

除了散步與睡眠之外，可安排2～3小時做嗅聞遊戲、啃咬玩具、簡單訓練等活動，訓練項目可依需求做調整，每次訓練時間不宜過長。例如狗狗害怕剪指甲，就每天花5分鐘讓牠慢慢熟悉指甲刀和碰觸四肢；如果想自己動手幫狗狗做清潔，艾咪強調最重要的是「如何讓狗狗不抗拒」，強迫狗狗做不想做的事，之後就會愈來愈困難。狗狗身上的油脂有保護作用，過度清潔反而可能對皮膚造成負擔，洗澡頻率依品種、生活型態而異，除非有特殊狀況，一般散步後只要擦擦四肢即可。

做身體清潔練習時，艾咪建議應掌握擦腳、洗澡、吹風機、指甲刀等刺激的強度，把每一項切分為細微的動作，最初的刺激強度最小，隨著練習進度逐步增加，只要狗狗有抗拒就暫停，每天花5～10分鐘，確保每次練習都是愉快的體驗。

以擦腳為例，需要觸碰狗狗的腳、把腳抬起來、用濕紙巾擦拭等動作，可先從輕碰腳部做起，每成功碰觸一次就用語氣鼓勵、給狗狗吃一顆飼料，4隻腳都要分別練習，等到狗狗不介意觸碰腳部之後，再依序練習抬腳、將濕紙巾摺成小塊後擦腳。同樣的方法運用在洗澡，可先從練習進到澡盆或浴室開始，下一步試著讓牠走過濕濕的地面或小澡盆裡淺淺的水，接著先洗一隻腳，隨著適應度再逐漸增加洗的面積，最好不要用香味太重的洗毛精。

利用家裡現成的道具也能讓狗狗玩得開心。艾咪說，可購買或自製狗狗的益智玩具、嗅聞玩具，讓牠們動動頭腦和嗅覺，消耗體力又可讓狗狗安定，例如在舊衣服裡灑上少許飼料後稍加摺疊，放在地上讓狗狗去找，食物可使用正餐、就不用擔心吃太多。要注意的是，最初的難度不要太高，以免狗狗拒玩。

另外也可擺設傾倒的椅子、紙箱、柵欄、小帳篷、外出提籃等，在家裡打造探險樂園，物品選擇和擺放方式要留意安全穩固、避免傷害到狗狗，在擺設間撒上少許飼料讓狗狗尋寶，每天可設計不同關卡。

狗狗訓練師艾咪分享居家防疫期間如何與狗狗共度有意義的歡樂時光。記者李政龍 / 攝影
狗狗訓練師艾咪分享居家防疫期間如何與狗狗共度有意義的歡樂時光。記者李政龍 / 攝影
利用家裡的椅子、紙箱、柵欄、小帳篷、外出提籃等，為狗狗打造探險樂園。記者李政龍 / 攝影
利用家裡的椅子、紙箱、柵欄、小帳篷、外出提籃等，為狗狗打造探險樂園。記者李政龍 / 攝影
散步嗅聞對大部分狗狗來說可放鬆舒壓，防疫期間盡量選擇人少的時段或地點。記者李政龍 / 攝影
散步嗅聞對大部分狗狗來說可放鬆舒壓，防疫期間盡量選擇人少的時段或地點。記者李政龍 / 攝影
利用家裡的椅子、紙箱、柵欄、小帳篷、外出提籃等，為狗狗打造探險樂園。記者李政龍 / 攝影
利用家裡的椅子、紙箱、柵欄、小帳篷、外出提籃等，為狗狗打造探險樂園。記者李政龍 / 攝影
日常清潔訓練應循序漸進，等狗狗不排斥碰觸腳部與抬腳之後，可嘗試用摺成小塊的濕紙巾擦腳。記者李政龍 / 攝影
日常清潔訓練應循序漸進，等狗狗不排斥碰觸腳部與抬腳之後，可嘗試用摺成小塊的濕紙巾擦腳。記者李政龍 / 攝影
利用舊衣服與飼料，就能幫狗狗設計尋寶遊戲。記者李政龍 / 攝影
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日常清潔訓練應循序漸進，例如擦腳、剪指甲可先從碰觸狗狗腳部開始練習。記者李政龍 / 攝影
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寵物 睡眠 社交距離

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