視訊門診、得來速取藥 媽祖醫院「客廳門診」深受好評

「客廳變診所，醫生服務到家！」疫情帶動遠距醫療發展，長期來積極推動遠距照護的中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）因應疫情，再發展出「客廳門診」透過視訊，讓慢性病老人家在家受診，搭配得來速取藥，不必進入醫院一切搞定，適逢暑假兒孫在家當「護理師」，讓遠距醫療獲加乘功效。

疫情3級警戒，各大醫院醫療降載，對須要持續看診、領藥的慢性病者，相當不便且怕染疫，長期推動偏鄉遠距長照的媽祖醫院為加強分流，再推出「客廳診所」視訊診療系統，包括中醫也可視訊看診，方便又安全，深受好評。

媽祖醫院長吳錫金說，院方推動遠距醫療已漸成熟，這次疫情更加速帶動通訊醫療升級，雲林沿海高齡患者多，也不熟悉通訊診療操作，幸逢兒孫放暑假，可在家協助長者使用視訊設備，充當阿公阿嬤的「護理師」，順利完成視訊診療，從視訊醫療互動，還拉近了爺孫的情感，兒孫更了解長輩的病況。

吳鍚金表示，不讓遠距服務作半套，院方更搭配推出慢性處方箋「得來速」服務，無須進入醫院，在院外按鈴、遞證件，即可完成慢性處方箋或診療藥品的領取，十分便利。

陳老先生是心血管患者，今天在孫子協助下，以手機從掛號、看診、領藥單一次完成，阿公在視頻中不斷感謝醫生「大熱天不用跑醫院，太棒了！」，他也欣悅乖孫當他的特別護士「不必上醫院病都好一半了！」，孫兒感謝醫院的貼心，讓阿公不用冒染疫風險，一樣可接受診療。

年過8旬李老太太的健康管理師無法登門訪視，今天也透過孫女協助完成通訊問診，還學會3C視訊操作，她說，原來和看手機一樣碰觸幾個按鈕就搞定，比想像中簡單多了。