振奮！從見底到滿水位 網友紀錄仁義潭水庫水位大成長

台灣今年夏天遭逢半世紀以來最大乾旱，所幸近日受鋒面及滯留鋒影響，天江乾霖，也順帶紓解民生用水的燃眉之急，嘉義網友Timothy Chen紀錄下仁義潭水庫近期變化，並呼籲民眾仍須節約用水，珍惜水資源。

網友Timothy Chen在臉書社團「嘉義之美」貼上三張相片，分別是仁義潭水庫5月24日、6月3日及7月8日的水位變化圖，五月底的仁義潭底綠草如茵，直到七月初水庫水量滿盈，落差甚鉅。

Timothy Chen貼文表示，就當我們快要沒水喝的時候，老天爺降下甘霖，仁義潭從見底至滿水位，只花了一個多月的時間，但他也呼籲，還是要珍惜資源、節約用水喔，底下網友留言「差很多欸，水足夠了，就綠意盎然」、「真是太美了！」

根據經濟部水利署顯示，仁義潭水庫5月24日蓄水量僅461萬立方公尺，7月8日有效蓄水量2473萬立方公尺，足足成長了240%，水位也從94.25公尺，提升至104.76公尺，目前仁義潭水庫有效容量比97.82%，接近滿載。

熱帶低氣壓及鋒面接踵而至，儘管嘉義地區早已恢復藍色燈號，但經濟部水利署仍呼籲民眾節約用水。