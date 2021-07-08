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大內酪梨傳大量落果價疲 農民嘆疫情豪雨雙重打擊
台南大內區最重要的作物酪梨進入產區，除疑疫情衝擊價格不如往年，日前連續大雨，近來更大量落果情形，農民叫苦連天，農政單位會勘後已呈報農委會，建議中央核定現金救助與低利貸款，希望減少農民損失。
上月台南地區梅雨鋒面滯留，降下驚人雨量，除一解旱象，不過也造成大內區許多酪梨園因地勢低窪或排水系統較差而長期浸泡水中，日來陸續傳出大量落果等災情，估計有3成受損，更有農民回報稱至少減產5成，損失相當慘重，紛紛向大內區公所、立委郭國文、市議員陳秋宏、吳通龍陳情。
台南市政府農業局、農糧署、台南區農改場及陳秋宏、大內區長李義隆等人昨下午前往大內區6處酪梨園，看到果園大量掉落酪梨，與會者心情都相當沉重。
更有農民說，再來孩子要開學、註冊，學費還沒著落，「心情很不好」。也有農民說，疫情已讓兼職的小吃收攤，現在連酪梨也嚴重減產，日子真的越來越難過。
李義隆說，酪梨屬前根作物，不耐泡水，目前上市的酪梨屬早生種，下月進入盛產期，產地價格每台斤約30多元，略低於去年，研判應疫情影響銷售，公所原安排8月舉辦酪梨節文化產銷活動，是否如期舉行，還是得觀察疫情發展。
農業局說，全台酪梨種植面積約1149公頃，台南市約403公頃，約占全台35%，排名第1，總產量5827公噸，主要產區為大內區(166公頃)、善化區(44公頃)、玉井區(35公頃)，已認定為災區，報送農委會核定中，會持續留意產銷情形。
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