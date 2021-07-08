玉山國家公園暫不解封山屋 玉管處：一切等待中央宣布

COVID-19疫情延燒，全台5月19日起進入三級警戒以來，民眾期待7月12日後「微解封」，玉山國家公園表示，山域仍處於禁山階段，雖有不少山友申請7月13日以後入園及山屋床位，對已完成山屋預約的山友，已全部通知暫停繳費，目前配合中央防疫規定。

玉管處副處長盧淑妃指出，三級警戒以來，玉山國家公園內包括玉山主群峰、南二段、馬博橫斷、八通關越嶺道、新康橫斷等皆經過生態保護區，已公告禁止進入；所有遊客中心、賣店、山屋與生態保護區皆全面關閉，以免發生群聚傳染及疫病擴散問題，呼籲民眾「請待在家」，減少人潮跨區流動，也避免將疫病傳入醫療資源較缺乏的偏鄉地區。

不少民眾反映，好不容易抽中排雲山莊，卻不能成行十分可惜，但玉管處再次呼籲疫情提升警戒第三級措施，視同緊急災害應變，待疫情過後再開放，此外，對於已繳納「排雲山莊」費用者山友，皆已通知辦理退費，預定7月13日以山屋入住資格的山友，也通知暫停繳費，待中央宣布解封後再開放。

為讓喜愛國家公園的民眾，在居家防疫時，也能夠神遊台灣屋脊上的壯闊景緻，了解從事登山活動所需具備的知識等，玉山國家公園管理處推出「線上玉山國家公園」，透過文字及影片等方式，一同在線上走進國家公園，歡迎民眾踴躍前往「線上玉山國家公園」專區（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/YushanOL）瀏覽點閱。