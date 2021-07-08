快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3成新冠輕症非典症狀＋隱形缺氧猝死 台大推平台救援

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台大醫院與微軟合作推出血氧即時監測平台以及混合實境病房，協助即時協助院內外患者。圖／台大醫院提供
台大醫院與微軟合作推出血氧即時監測平台以及混合實境病房，協助即時協助院內外患者。圖／台大醫院提供

新冠肺炎引發的隱形缺氧以致全球猝死案例頻傳，國內也有不少居住在家中或是檢疫所民眾因隱形缺氧來不及就醫，到院前死亡。中央流行疫情指揮中心雖緊急採購1.5萬台血氧計至收治輕症的集中檢疫所及防疫旅館旅館，但監測數值仍舊不全；台大醫院與微軟合作推出「血氧即時偵測平台」並搭配混合實境病房，運用頭盔遠端監控患者，近期將桃園的隔離病房與集中檢疫所合作，導入系統即時協助院外患者。

台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋表示，新冠病毒入侵人體後，除了會影響肺部，也會影響血液系統導致「微血栓」，加上發生隱形缺氧的患者，通常不會以典型症狀表現，如咳嗽、發燒，反而以非典型的症狀，如肌肉痠痛、腹瀉、噁心等，也導致患者疏忽症狀，等到意識到不適時，血氧濃度已低到危及生命。根據觀察，約有三成輕度或中度新冠肺炎患者，因隱形缺氧病情快速惡化。

李建璋表示，中央目前雖然已經配發1.5萬台指尖型血氧機至集中檢疫所或是旅館，但並沒有如英國，建置血氧日記每天記錄以及說明是否有其他症狀，而是直接用LINE上傳血氧數據，沒有連貫性，若患者不幸病況嚴重需要就醫，醫師也沒辦法回顧患者的病程發展。如果患者在集中檢疫所或防疫旅館中出現不適病症，還是需要護理人員訪視，沒辦法遠端會診，反而增加醫護感染的機率。

鑑於種種狀況，台大在一個月內完成與微軟的合作，火速建置血氧即時監測平台，李建璋表示，該平台搭配混合實境診療方式，減少醫護人員暴露於病毒中的機會，患者病情若出現變化需要聯合專家會診時，也可以透過遠距協作讓不同專科的醫生團隊加入診斷，大幅改善疫情下的診療品質。

李建璋表示，未來該系統可以擴大推廣到不同的情境，如近期大規模接種疫苗，不少長者發生疫苗接種後不良反應，都可以透過該系統做一監測，幫助即時給予醫療協助。

「疫情之前，我們鼓勵人與人之間的接觸，疫情之後，你我僅剩下零接觸」台大醫院院長吳明賢表示，近年智慧醫療不斷在全球發展，疫情成了智慧醫療的加速器，如何讓智慧醫療能降低醫護感染的機率，又能兼顧治療照顧品質成一大課題。

台大醫院與微軟合作推出血氧即時監測平台以及混合實境病房，協助即時協助院內外患者。圖／台大醫院提供
台大醫院與微軟合作推出血氧即時監測平台以及混合實境病房，協助即時協助院內外患者。圖／台大醫院提供
台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋指出，血氧即時監測平台可幫助血氧監測更具連貫性。圖／擷取自台大醫院記者會
台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋指出，血氧即時監測平台可幫助血氧監測更具連貫性。圖／擷取自台大醫院記者會

患者 台大醫院 疫情

延伸閱讀

防輕症患者猝死 台大醫院跨界推血氧監測平台

北市警打過疫苗未到班 妻接同事電話走出房門發現丈夫猝死沙發

小綿羊布偶測出血氧！業者賣非法血氧機 7千台流入市面

曾接種AZ疫苗無異狀 93歲婦今突身體不適送醫猝死

相關新聞

振奮！從見底到滿水位 網友紀錄仁義潭水庫水位大成長

台灣今年夏天遭逢半世紀以來最大乾旱，所幸近日受鋒面及滯留鋒影響，天江乾霖，也順帶紓解民生用水的燃眉之急，嘉義網友Timo...

航空樞紐如常運作的幕後功臣 機場維護員

松山原名「錫口」，鄰近基隆河，又是火車、捷運網絡的重要樞紐，歷來為大台北地區的交通重心之一，而坐落其中的台灣第一座機場——台北松山機場，自1936年啟用，至今不僅仍維持良好的硬體設施，

疫情讓「自煮人口」瞬間多出300萬！這個食譜網站如何抓住商機讓付費會員成長5成？

疫情前愛料理每月有超過5百萬人次造訪，今年本土疫情爆發後，原本已達到天花板的自煮人口，瞬間多出3百萬人，他們該如何靠懶人食譜這把鑰匙，深化和用戶間的關係。

玉山國家公園暫不解封山屋 玉管處：一切等待中央宣布

COVID-19疫情延燒，全台5月19日起進入三級警戒以來，民眾期待7月12日後「微解封」，玉山國家公園表示，山域仍處於...

疫情焦慮有人體重狂跌 有人宅在家猛吃追劇體重暴增

新冠肺炎疫情已持續近2個月，彰化醫院衛教中心發現，不少民眾因對疫情焦慮、耽心收入不穩定等導致食慾不振、體重下降；但也有民...

若有任意航點機票你最想去哪？這國勇奪第一

KLOOK在FB粉絲團、IG帳號上發起線上調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡？」短短三天就蒐集到800...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。