3成新冠輕症非典症狀＋隱形缺氧猝死 台大推平台救援

新冠肺炎引發的隱形缺氧以致全球猝死案例頻傳，國內也有不少居住在家中或是檢疫所民眾因隱形缺氧來不及就醫，到院前死亡。中央流行疫情指揮中心雖緊急採購1.5萬台血氧計至收治輕症的集中檢疫所及防疫旅館旅館，但監測數值仍舊不全；台大醫院與微軟合作推出「血氧即時偵測平台」並搭配混合實境病房，運用頭盔遠端監控患者，近期將桃園的隔離病房與集中檢疫所合作，導入系統即時協助院外患者。

台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋表示，新冠病毒入侵人體後，除了會影響肺部，也會影響血液系統導致「微血栓」，加上發生隱形缺氧的患者，通常不會以典型症狀表現，如咳嗽、發燒，反而以非典型的症狀，如肌肉痠痛、腹瀉、噁心等，也導致患者疏忽症狀，等到意識到不適時，血氧濃度已低到危及生命。根據觀察，約有三成輕度或中度新冠肺炎患者，因隱形缺氧病情快速惡化。

李建璋表示，中央目前雖然已經配發1.5萬台指尖型血氧機至集中檢疫所或是旅館，但並沒有如英國，建置血氧日記每天記錄以及說明是否有其他症狀，而是直接用LINE上傳血氧數據，沒有連貫性，若患者不幸病況嚴重需要就醫，醫師也沒辦法回顧患者的病程發展。如果患者在集中檢疫所或防疫旅館中出現不適病症，還是需要護理人員訪視，沒辦法遠端會診，反而增加醫護感染的機率。

鑑於種種狀況，台大在一個月內完成與微軟的合作，火速建置血氧即時監測平台，李建璋表示，該平台搭配混合實境診療方式，減少醫護人員暴露於病毒中的機會，患者病情若出現變化需要聯合專家會診時，也可以透過遠距協作讓不同專科的醫生團隊加入診斷，大幅改善疫情下的診療品質。

李建璋表示，未來該系統可以擴大推廣到不同的情境，如近期大規模接種疫苗，不少長者發生疫苗接種後不良反應，都可以透過該系統做一監測，幫助即時給予醫療協助。