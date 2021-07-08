快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「微解封」預備…麗緻餐旅全集團快篩、將只供「套餐」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
麗緻餐旅集團今日提供全體同仁快篩，報到時依標準程序測量體溫。圖／麗緻餐旅集團提供
麗緻餐旅集團今日提供全體同仁快篩，報到時依標準程序測量體溫。圖／麗緻餐旅集團提供

微解封」預備！麗緻餐旅集團率先開跑，提前佈署為營運做準備，今(8日)全集團同仁快篩，這也是國內五星飯店創舉。集團表示，微解封後，餐廳的餐點將全部改為套餐式、一人一套不共食，此外，飯店的健康聲明書不僅只有實名制的功能，也可了解消費者最近是否出境、有無可能接觸過感染源、是否篩檢、有沒有打過疫苗等，掌握更詳細的狀況。

5月中旬全台啟動三級防疫政策，旅遊餐飲業被稱作是「重災產業」，雖然轉作外帶外賣、飯店變「販」店、開發冷凍或冷藏包等，不斷嘗試與轉型，也僅能維持運作，勉力求生。麗緻餐旅集團隨著微解封在即，大批採購試劑、全員篩檢，搶開第一槍。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，即使只有210位同仁，我們仍高規格大費周章的自辦篩檢，避免同仁到醫院承擔感染風險，原因是「人是服務業最重要的資產」，即便篩檢結果只有一位同仁確診，都將衝擊營業信心；她說，這是在展現集團為安全把關的負責態度。

麗緻餐旅集團平均每年投注約350萬元於教育訓練與同仁福利，透過在職訓練提升專業素養、並祭出同仁福利計劃，讓員工安心在職。徐儷萍指出，去年國際疫情爆發數日內，集團即啟動危機應變機制；同時，也推及至周邊鄰里，在去年頓失國際旅客衝擊下，主動提供飯店內剩餘人力前往協助社區藥局包口罩，讓藥師回歸藥學專業，同時亦是為社會盡一份心力。

今日麗緻餐旅集團全體進行抗原快篩，為避免群聚採分組施打，並於採檢區等候、動線與空間皆遵守室內防疫規定。一旦發現結果為陽性，將由集團負責運送至台北市政府專責的PCR篩檢醫院進一步採檢；如為陰性，則可返家持續自我監測。

全員快篩，為微解封做準備。圖／麗緻餐旅集團提供
全員快篩，為微解封做準備。圖／麗緻餐旅集團提供

微解封 快篩 工安

延伸閱讀

Curves健身館2個月燒2億 154分店現整備迎接微解封

PCR快篩收費不一工人叫苦 嘉縣議員批比收保護費嚴重

快篩採樣結果出爐 阿達驚呼：真的超深入

補教業陳情快造冊打疫苗 復課願免費為學生定期快篩

相關新聞

振奮！從見底到滿水位 網友紀錄仁義潭水庫水位大成長

台灣今年夏天遭逢半世紀以來最大乾旱，所幸近日受鋒面及滯留鋒影響，天江乾霖，也順帶紓解民生用水的燃眉之急，嘉義網友Timo...

航空樞紐如常運作的幕後功臣 機場維護員

松山原名「錫口」，鄰近基隆河，又是火車、捷運網絡的重要樞紐，歷來為大台北地區的交通重心之一，而坐落其中的台灣第一座機場——台北松山機場，自1936年啟用，至今不僅仍維持良好的硬體設施，

疫情讓「自煮人口」瞬間多出300萬！這個食譜網站如何抓住商機讓付費會員成長5成？

疫情前愛料理每月有超過5百萬人次造訪，今年本土疫情爆發後，原本已達到天花板的自煮人口，瞬間多出3百萬人，他們該如何靠懶人食譜這把鑰匙，深化和用戶間的關係。

玉山國家公園暫不解封山屋 玉管處：一切等待中央宣布

COVID-19疫情延燒，全台5月19日起進入三級警戒以來，民眾期待7月12日後「微解封」，玉山國家公園表示，山域仍處於...

疫情焦慮有人體重狂跌 有人宅在家猛吃追劇體重暴增

新冠肺炎疫情已持續近2個月，彰化醫院衛教中心發現，不少民眾因對疫情焦慮、耽心收入不穩定等導致食慾不振、體重下降；但也有民...

若有任意航點機票你最想去哪？這國勇奪第一

KLOOK在FB粉絲團、IG帳號上發起線上調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡？」短短三天就蒐集到800...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。