「微解封」預備…麗緻餐旅全集團快篩、將只供「套餐」

「微解封」預備！麗緻餐旅集團率先開跑，提前佈署為營運做準備，今(8日)全集團同仁快篩，這也是國內五星飯店創舉。集團表示，微解封後，餐廳的餐點將全部改為套餐式、一人一套不共食，此外，飯店的健康聲明書不僅只有實名制的功能，也可了解消費者最近是否出境、有無可能接觸過感染源、是否篩檢、有沒有打過疫苗等，掌握更詳細的狀況。

5月中旬全台啟動三級防疫政策，旅遊餐飲業被稱作是「重災產業」，雖然轉作外帶外賣、飯店變「販」店、開發冷凍或冷藏包等，不斷嘗試與轉型，也僅能維持運作，勉力求生。麗緻餐旅集團隨著微解封在即，大批採購試劑、全員篩檢，搶開第一槍。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，即使只有210位同仁，我們仍高規格大費周章的自辦篩檢，避免同仁到醫院承擔感染風險，原因是「人是服務業最重要的資產」，即便篩檢結果只有一位同仁確診，都將衝擊營業信心；她說，這是在展現集團為安全把關的負責態度。

麗緻餐旅集團平均每年投注約350萬元於教育訓練與同仁福利，透過在職訓練提升專業素養、並祭出同仁福利計劃，讓員工安心在職。徐儷萍指出，去年國際疫情爆發數日內，集團即啟動危機應變機制；同時，也推及至周邊鄰里，在去年頓失國際旅客衝擊下，主動提供飯店內剩餘人力前往協助社區藥局包口罩，讓藥師回歸藥學專業，同時亦是為社會盡一份心力。