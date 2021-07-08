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治療椎間盤突出 3D導航手術較傳統手術更精準安全

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長安醫院骨科主任楊志鴻說，3D導手術較傳統手術減少不必要的傷害及後遺症。圖／長安醫院提供
台中市長安醫院骨科主任楊志鴻說，3D導手術較傳統手術減少不必要的傷害及後遺症。圖／長安醫院提供

一名56歲水電工腰椎痛到沒辦法伸直，曾做過兩次內視鏡治療，但今年庝痛更嚴重，經醫師再次以核磁共振檢查發現他的椎間盤突出，造成坐骨神經痛，後來透過電腦斷層3D導航手術，為他進行微創腰椎手術，目前術後復原狀況良好。

台中市長安醫院骨科主任楊志鴻說，患者因工作關係，經常要蹲、彎腰、搬重物，這些動作長期累積下來，使得他的椎間盤嚴重的突出，造成坐骨神經壓迫，以致於他的小腿、膝蓋、腳底板都會麻痛，於是建議做微創腰椎減壓及融合手術。

因為他的椎間盤已退化到無任何功能，所以需將椎間盤切除，再裝入人工骨架，最困難之處就是椎弓釘的置入。楊志鴻說，國外曾統計，約30%的機率椎弓釘是放在不對的位置，或是放置的過程傷到神經，還好手術透過最新的3D導航儀器，能精準導航置放椎弓釘，手術過程非常安全，且較傳統手術減少不必要的傷害及後遺症。

楊志鴻提醒，勞動工作者回家後若腰痠背痛，或腳會痠麻，可於平躺的時在腰部墊一個矮的枕頭讓腰部有支撐，通常很快就可以改善症狀。但若躺了15分鐘以後還是腰痠、腳麻，或是半夜會抽痛到無法入睡，有這些情況一定要盡早至骨科檢查治療。

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