快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情焦慮有人體重狂跌 有人宅在家猛吃追劇體重暴增

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化醫院衛教中心發現疫情期間民眾的體重呈現兩極化的M型曲線，有人明顯體重增加，有人卻體重減輕，營養師建議均衡飲食，保持運動才不會讓體重暴起暴落。圖／彰化醫院提供
彰化醫院衛教中心發現疫情期間民眾的體重呈現兩極化的M型曲線，有人明顯體重增加，有人卻體重減輕，營養師建議均衡飲食，保持運動才不會讓體重暴起暴落。圖／彰化醫院提供

新冠肺炎疫情已持續近2個月，彰化醫院衛教中心發現，不少民眾因對疫情焦慮、耽心收入不穩定等導致食慾不振、體重下降；但也有民眾因宅在家減少運動、猛吃追劇等，體重直線上升，建議民眾要保持飲食均衡及運動習慣，透過適當的活動及飲食，也能讓心情放輕鬆，減少焦慮感。

衛福部彰化醫院衛教中心最近打電話關心各類慢性病患者是否有定期服藥，提醒慢性病的藥物不能中斷，也順便關心詢問疫情期間病患身心狀況，個管師也發現病患的體重呈現兩極化的M型曲線，有人明顯體重增加，有人卻體重減輕，體重增加及減少各佔4成，不變者2成。

彰化醫院個管師邱小佳說，電訪關心的慢性病患約4成的人體重減輕，原因是在焦慮緊張的疫情下食慾不振，且戴口罩工作悶熱更無食慾，加上工作收入減少、放無薪假、失業等因素，不少人這段期間，體重減少2至3公斤。

邱小佳說，不過也有4成的受訪者約增重3至4公斤，他們多是因居家辦公、宅在家不外出，生活作習改變後追劇、久坐不動、猛吃零食等造成體重直線上升。

彰化醫院營養師凃君蓓說，短時間內體重變化大的主要原因是營養失衡造成，也可能是沒有運動或受心情影響，建議體重增加者要減少高熱量及高糖分食物的攝取，譬如餅乾、糕點、含糖飲料、各式炸物、肥肉、加工肉品、零食等都應少吃。

而想增進食慾者可調整餐點烹調方式、食物質地、用餐環境，凃君蓓建議，點心可選擇少量堅果、牛奶、豆漿、蒸蛋、豆花等，最好均衡攝取全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等6大類食物。

凃君蓓說，攝取水分也很重要，體重每1公斤1天要喝30至35毫升的水，每週至少應運動150分鐘，建議可以改做居家運動，透過網路上琳瑯滿目的有氧運動及肌耐力訓練影片增加運動量，都有助於放鬆心情。

彰化醫院衛教中心發現疫情期間民眾的體重呈現兩極化的M型曲線，有人明顯體重增加，有人卻體重減輕，營養師建議均衡飲食，保持運動才不會讓體重暴起暴落。圖／彰化醫院提供
彰化醫院衛教中心發現疫情期間民眾的體重呈現兩極化的M型曲線，有人明顯體重增加，有人卻體重減輕，營養師建議均衡飲食，保持運動才不會讓體重暴起暴落。圖／彰化醫院提供

疫情 慢性病 零食

延伸閱讀

宅在家就是要吃零食 聯華食6月營收創同期新高

新冠染疫死亡全因高齡？陳亮恭：表面解讀恐嚇壞長者

彰化縣啟動北農專案 今輪到屠宰從業人員注射疫苗

永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

相關新聞

振奮！從見底到滿水位 網友紀錄仁義潭水庫水位大成長

台灣今年夏天遭逢半世紀以來最大乾旱，所幸近日受鋒面及滯留鋒影響，天江乾霖，也順帶紓解民生用水的燃眉之急，嘉義網友Timo...

若有任意航點機票你最想去哪？這國勇奪第一

KLOOK在FB粉絲團、IG帳號上發起線上調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡？」短短三天就蒐集到800...

航空樞紐如常運作的幕後功臣 機場維護員

松山原名「錫口」，鄰近基隆河，又是火車、捷運網絡的重要樞紐，歷來為大台北地區的交通重心之一，而坐落其中的台灣第一座機場——台北松山機場，自1936年啟用，至今不僅仍維持良好的硬體設施，

疫情讓「自煮人口」瞬間多出300萬！這個食譜網站如何抓住商機讓付費會員成長5成？

疫情前愛料理每月有超過5百萬人次造訪，今年本土疫情爆發後，原本已達到天花板的自煮人口，瞬間多出3百萬人，他們該如何靠懶人食譜這把鑰匙，深化和用戶間的關係。

疫情焦慮有人體重狂跌 有人宅在家猛吃追劇體重暴增

新冠肺炎疫情已持續近2個月，彰化醫院衛教中心發現，不少民眾因對疫情焦慮、耽心收入不穩定等導致食慾不振、體重下降；但也有民...

大內酪梨傳大量落果價疲 農民嘆疫情豪雨雙重打擊

台南大內區最重要的作物酪梨進入產區，除疑疫情衝擊價格不如往年，日前連續大雨，近來更大量落果情形，農民叫苦連天，農政單位會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。