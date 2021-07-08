疫情焦慮有人體重狂跌 有人宅在家猛吃追劇體重暴增

新冠肺炎疫情已持續近2個月，彰化醫院衛教中心發現，不少民眾因對疫情焦慮、耽心收入不穩定等導致食慾不振、體重下降；但也有民眾因宅在家減少運動、猛吃追劇等，體重直線上升，建議民眾要保持飲食均衡及運動習慣，透過適當的活動及飲食，也能讓心情放輕鬆，減少焦慮感。

衛福部彰化醫院衛教中心最近打電話關心各類慢性病患者是否有定期服藥，提醒慢性病的藥物不能中斷，也順便關心詢問疫情期間病患身心狀況，個管師也發現病患的體重呈現兩極化的M型曲線，有人明顯體重增加，有人卻體重減輕，體重增加及減少各佔4成，不變者2成。

彰化醫院個管師邱小佳說，電訪關心的慢性病患約4成的人體重減輕，原因是在焦慮緊張的疫情下食慾不振，且戴口罩工作悶熱更無食慾，加上工作收入減少、放無薪假、失業等因素，不少人這段期間，體重減少2至3公斤。

邱小佳說，不過也有4成的受訪者約增重3至4公斤，他們多是因居家辦公、宅在家不外出，生活作習改變後追劇、久坐不動、猛吃零食等造成體重直線上升。

彰化醫院營養師凃君蓓說，短時間內體重變化大的主要原因是營養失衡造成，也可能是沒有運動或受心情影響，建議體重增加者要減少高熱量及高糖分食物的攝取，譬如餅乾、糕點、含糖飲料、各式炸物、肥肉、加工肉品、零食等都應少吃。

而想增進食慾者可調整餐點烹調方式、食物質地、用餐環境，凃君蓓建議，點心可選擇少量堅果、牛奶、豆漿、蒸蛋、豆花等，最好均衡攝取全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等6大類食物。