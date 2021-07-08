防輕症患者猝死 台大醫院跨界推血氧監測平台

新冠肺炎輕、中度患者約3成可能因快樂缺氧釀重症猝死。台大醫院跨界開發血氧偵測平台，並以頭戴裝置打造混合實境病房，遠端監控患者狀況，本週起率先導入桃園地區患者照顧。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，頻頻發生染疫個案因「快樂缺氧」而猝死的事件，患者體內血氧濃度驟降是猝死主因。

台大醫院智慧醫療中心和台灣微軟、工研院及泰博科技等多方共同開發「血氧系統即時監測平台」，並結合混合實境頭戴式裝置打造「混合實境病房」，本週將率先在桃園市的醫院、集中檢疫所及微負壓隔離病房使用，強化患者生理變化監測。

台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋今天上午在記者會中表示，根據最新觀察，輕、中度染疫個案當中，約有3成患者病情可能在短時間內快速惡化，血氧無預警降低是關鍵因素之一。

他解釋，染疫個案肺部常出現許多微小血栓，使血氧不知不覺間下降，等到腦部發現早已反應不及，也是目前各界推測快樂缺氧的成因。

李建璋說，若要及早發現快樂缺氧徵兆，血氧監測相當重要，但傳統住院病人的病況監測大多仰賴醫護人員定時手動測量生命徵象，頻繁的接觸不可避免地會增加感染風險，個人防護設備穿脫也形成護理工作龐大負擔。

李建璋指出，這次跨界開發出的「血氧系統即時監測平台」，可以隨時監測患者的生命徵象，一旦血氧濃度低於95%系統會即時示警，醫護也能透過混合實境頭戴式裝置，將視線所見的環境影像傳送回遠端，讓遠端醫師不需要進到病房接觸患者，也能看到相同且立體的現場畫面，給予即時的醫療診斷，減少人員染疫風險。

李建璋說，值得注意的是，患者連續性的血氧濃度、生命徵象數據也將用來訓練人工智慧系統，未來可望幫助醫護、民眾找出高風險族群。

台大醫學院院長倪衍玄表示，這套系統不僅能監測院內患者生命徵象，甚至可利用穿戴式裝置遠端監測集中檢疫所的確診病患。

他強調，台灣自2003年遇到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情、2009年H1N1疫情，2019年則遇到新冠肺炎疫情，顯示每隔幾年新興傳染病就會再次捲土重來，「這場仗是打不完的」，未來盼持續結合各界制定因應新興疫情的SOP，也可望發展更多即時回饋系統，更精準掌握民眾用藥、打疫苗後的反應。