人工繁殖觀賞蝦 專家推估這兩款潛力無窮
農委會水產試驗所以原生淡水蝦為目標，選擇體型小巧、色澤鮮豔、具有觀賞價值的淡水匙指蝦科，建立其繁殖育種技術，目前已完成「多齒新米蝦」，及「附刺擬匙指蝦」的繁殖育苗最適條件，可望成為觀賞水族界的新秀，預估年產值可以達到500萬美元以上。
水試所表示，台灣氣候適宜、地理環境優越，河川流域因高度落差大，造就多樣性的水域環境，也孕育許多獨特的水生物種。其中匙指蝦科是台灣原生淡水蝦中相當重要的成員，主要生長於台灣溪流，早期多作為工具蝦，主要用來清除水族缸中的碎屑與附著藻，以維持生態的穩定。
水試所說，近年來透過不斷的育種改良，培育出許多特殊花色變異的品種，再加上水族缸小型化趨勢的影響，使得這些小小蝦兵們日益受到消費者矚目，並逐漸成為觀賞水族貿易的主力。
根據農委會的統計資料顯示，其出口總值由2017年的172萬美元，至2020年已快速增加到446萬美元，4年間成長2.6倍，未來仍可看漲，除可推廣觀賞水族業界做為人工繁殖參考外，也可減輕野外資源的損耗，並協助野外族群的復育。
水試所表示，匙指蝦類於目前市場仍多為野生捕撈。為促進觀賞水族產業的持續發展，該所積極發展人工繁殖技術研發，針對其中最受消費者喜愛的熱門品項，如多齒新米蝦、附刺擬匙指蝦、普氏米蝦、長額米蝦及菲氏米蝦等，透過詳細記錄種蝦全年度生理形質變化，包括繁殖期、繁殖頻率、生殖腺發育及平均抱卵量等資料，已成功建立多齒新米蝦及附刺擬匙指蝦之最適育苗條件，可提供業界作為繁殖週期調控與蝦苗繁殖參考。
水試所說，台灣原生蝦種多彩斑斕，然而在棲地破壞及人為不當捕撈下已面臨資源大量耗損。水試所希望發展養殖培育技術，希望藉由穩定量產，減輕自然壓力並協助復育，並透過繁殖育種技術的不斷精進，輔助台灣在國際水族觀賞蝦界的產業發展。
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