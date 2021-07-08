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微解封指日可待 京站「新餐廳」一連三發試營運開幕

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站新進駐HeyAhh、一鷺Express與晶湯匙改裝開幕。圖／京站提供
京站新進駐HeyAhh、一鷺Express與晶湯匙改裝開幕。圖／京站提供

隨著疫情逐漸得到控制，微解封之日指日可待，也出現餐飲品牌在此時逆勢進駐百貨試營運開幕，期待降級解封之日到來。百家班活蝦全新品牌「HeyAhh」繼日前獨家進駐京站時尚廣場、開設百貨首家活蝦料理餐廳後，街邊店一鷺炭火燒鳥工房在百貨開設全新型態串燒店「一鷺Express」，今日起也同樣進駐京站4樓展開試營運。

一鷺Express京站店內座位34席，吧檯6席，加上室外公區獨家24歡樂派對席，共64席。有別於傳統串燒店或居酒屋給人的昏暗狹小的印象，配合百貨商場內所要有的明亮與時尚氛圍，店鋪裝潢會以明亮的開放式廚房為中心，讓民眾能夠圍繞在其周圍用餐。

一鷺Express也會提供相較精簡的菜單，但價格也相對實惠的菜單，配合政府三級警戒政策，即日起至7月12日的試營運活動，以京站QQ飛食外帶外送為首發，「外帶」餐點均享9折優惠。同時間，京站的泰式主題餐廳「晶湯匙」也改裝開幕，推出外帶單點享75折，宅家防疫套餐均享8折優惠。

HeyAhh也同樣推外帶優惠，HeyAhh雙人套餐原價1,530元，外帶價1,080元；HeyAhh四人套餐原價3,220元，外帶價2,280元，單點品項全面88折。以上加碼每滿1,000元贈送100元抵用券。

京站的泰式主題餐廳「晶湯匙」改裝開幕，推出外帶單點享75折，宅家防疫套餐均享8折優惠。圖／京站提供
京站的泰式主題餐廳「晶湯匙」改裝開幕，推出外帶單點享75折，宅家防疫套餐均享8折優惠。圖／京站提供
一鷺Express英皇雞半熟月見親子丼飯290元。圖／京站提供
一鷺Express英皇雞半熟月見親子丼飯290元。圖／京站提供
百家班活蝦全新品牌「HeyAhh」獨家進駐京站時尚廣場4樓、開設百貨首家活蝦料理餐廳。圖／京站提供
百家班活蝦全新品牌「HeyAhh」獨家進駐京站時尚廣場4樓、開設百貨首家活蝦料理餐廳。圖／京站提供
一鷺Express招牌炭烤飯糰65元。圖／京站提供
一鷺Express招牌炭烤飯糰65元。圖／京站提供

京站 套餐

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