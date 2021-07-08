外有疫情、內有隱情！家暴通報量較去年同期成長15%

新冠肺炎疫情從去年爆發以來，因實施封鎖禁令，各國家暴事件皆大幅提高，而台灣在5月中下旬提升至防疫三級警戒後，生活型態變動，進而催化家內緊張關係，根據衛福部統計，全台家暴通報量比去年同期增加約15%。現代婦女基金會指出，在外有疫情，家有隱情下，受害者曝於更高風險的受暴環境，也因擔心染疫也降低驗傷、報案、身心科就診意願等，受害者處境更為艱鉅。

據現代婦女基金會觀察，伴侶整日共處，讓受暴婦女曝於高風險的受暴環境，不但受到對方更嚴密監控，在家的自由地帶更為縮小，「外有疫情、內有隱情」的現象，強化了加害者的暴力行為，也讓被害者更難與親友聯繫或對外求助。

再者，因擔憂外出提高染疫風險，也降低了受暴婦女前往報案、驗傷，或至精神科就診的意願，也因案家整體狀況的不穩定，受害者更難在安全的狀態下接受社工的關懷支持，有的當事人更受限法規限制暫停了心理諮商，陷入身心危機。

現代婦女基金會表示，基金會每年陪伴將近8000個受暴家庭，在疫情爆發第一時間便協助募集物資發送給有需要的案家、協助申請經濟補助，更發展視訊、線上諮詢加強聯繫頻率，確保受暴個案的安全，同時積極向政府單位倡議持續提供「遠距心理輔導」，並請司法系統盡速回應核發受害者保護令的需求。

但受疫情影響，近期不少捐款者因經濟因素停止定期捐款，現代婦女基金會說，今年募款比去年同期下降約4成3，於是發起「518用愛守護行動」，捐款滿額將可獲得守護熊呼呼周邊商品，募款所得將用於受暴家庭的安全協助、身心療癒、危難救助、關係輔導及預防教育，邀請民眾共同幫助讓受暴媽媽與孩子每天都能是平靜美好的一天。「518用愛守護─受暴婦幼扶助計畫」